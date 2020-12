Zájemců o odkup částí vydavatelství Mladé fonty (MF) se sešlo už několik. Jen jeden se zatím uchází o závod jako celek s konkrétní nabídkou. Je jím společnost Cimex Invest ze skupiny Cimex Group. V dopise insolvenční správkyni Petře Hýskové nabízí za odkup částku v rozmezí 30 až 45 milionů korun v závislosti na výsledku due diligence.

V dopisu společnost také vysvětluje, proč by měla být považována za vážného zájemce, ačkoli s vydavatelským byznysem nemá mnoho společného. „Přestože jsou hlavní aktivity skupiny v současné době soustředěny do oblasti realitního trhu a hotelnictví, máme široké zkušenosti s restrukturalizačními procesy i v jiných oblastech jako je strojírenství či jadrná energetika. (…) Naším zájem je obnovení provozu a zachování tradic s Mladou frontou spojených,“ píše jednatel Cimex Invest Miroslav Kosnar.

Ředitel MF Karel Novotný minulý týden (než byla nabídka Cimex Invest známa) MAM sdělil, že nabídky na odkup částí vydavatelství jsou nízké a že zatím se jako nejserióznější zájemce jeví vydavatelství Albatros Media. To má ale zájem pouze o knižní divizi s lhůtou do 21. prosince 2020. Věřitelský výbor v rejstříku zmínil, že nabídka Albatrosu aktuálně činí 23 milionů korun, zatímco ještě v říjnu se jednalo o 35 milionů korun. Hýsková tehdy na nabídku vydavatelství, které chtělo vytěžit vánoční sezonu a transakci uzavřít do konce října, nereagovala.

Zájem jednat projevilo i vydavatelství A11, svoji nabídku ale zatím odmítlo konkretizovat. „Dovolujeme si tímto projevit vážný zájem o odkup podstatné části aktiv Insolvenčního dlužníka sepsaných v jeho majetkové podstatě,“ napsal jednatel společnosti Aleš Zavoral.

Další entity stojí o dětské tituly. Extra Publishing i Valora Invstment nabízejí za tituly Puntík a Tečka oba shodně méně než 900 tisíc korun.