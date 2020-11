Armádu ČR zahájila náborovou kampaň, kterou pro ni připravili a spustili v kooperaci produkční firma No Stress Production a digitální agentura LCG New Media. Součástí jsou náborové klipy, které se natáčely v průběhu léta v areálech Armády ČR pod taktovkou No Stess Production.

Armáda má v současné době nedostatek zájemců o službu výsadkářů v Chrudimi, protiletadlovců ve Strakonicích, dělostřelců v Jincích, logistů v Rakovníků a příslušníků jednotek Hradní a Čestné stráže. Náborová kampaň „Přidej se k nám“ má pomoci doplnit zájemce o službu vojáků z povolání a vojáků v aktivní záloze. Náborové klipy, které vznikly v produkci No Stress Production, jsou už teď k vidění na Facebooku, Instagramu a Youtube kanále Armády ČR. Videa jsou doplněna o statické kreativy a příběhové carousely. Řízení kampaně a doplňující kreativy zajišťuje LCG New Media.

„V rámci kampaně vznikly tři spoty, které zachycují činnost jednotlivých složek armády. Jde o tři mikropříběhy, které se pak spojí ve čtvrtém spotu, jež je jakýmsi průřezem jednoho dne v armádě. Natáčelo se tři dny v režii Martina Müllera, za kamerou stál Václav Tlapák,“ představuje spoty David Laňka z No Stress Production, mezi jejíž klienty patří například Letiště Praha, a která se zabývá také realizací hraných filmů.