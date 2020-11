Kampaň Českého červeného kříže popularizující darování krve podpořená zpravodajskou značkou CNN Prima News říká, že člověk sám dává význam své ruce – jestli s ní bude konat zlo nebo dobro.

Český červený kříž spustil kampaň s názvem „Ruce“, která připomíná, že bezpříspěvkové darování krve je i v současné době covidu-19 důležité. Vznikla ve spolupráci se zpravodajským kanálem CNN Prima NEWS a k vidění bude i na dalších kanálech skupiny Prima.

Hlavními hrdinkami kampaně jsou, jak je patrné z jejího názvu, lidské ruce. Ve dvacetisekundovém a šedesátisekundovém spotu jsou zobrazovány v situacích, kterými by se normálně nikdo moc chlubit nechtěl – stahování snubního prstýnku v přítmí, házení kamenem, vykrádání kabelky a podobně. Přehled těchto „ručních prací“ uzavírá pozitivní protipól s darováním krve. „Jaký význam dáš své ruce, záleží jen na tobě,“ zní claim kampaně, jejíž koncept vytvořila reklamní agentura Comtech Can a realizovala produkční společnost Bistro Films v režii Marka Partyše.

„Je důležité mít na paměti, že krev má v lékařství stále nezastupitelnou roli, a stále ji nelze uměle vyrobit. Podle statistik dostane každý občan za svůj život průměrně čtyřikrát krevní transfúzi a dvanáctkrát preparát vyrobený z krve,“ uvedl Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.

„I v době covidu-19 je krev důležitá pro pokrytí potřeb dlouhodobě nemocných pacientů, na léčbu při úrazech, na plánované operace nebo na výrobu léků. Věříme, že se nám podaří zvýšit povědomí mezi veřejností nejen díky spotům a reportážím, ale také tím, že tváře CNN Prima News půjdou příkladem a darují krev,“ řekl Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Výzva Českého červeného kříže k dárcovství je podle Comtech Can o to naléhavější, že přichází v době, kdy se nemocnice vlivem protipandemických opatření potýkají s velkým nedostatkem krve. „Naše agentura má pomáhání v krvi. Proto jsme přiložili ruce k dílu a postavili se palčivému problému současnosti – nedostatku prvodárců krve v době, kdy seniorští dárci již nemohou pomáhat,“ dodává Comtech Can na svém webu.