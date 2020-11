Coca-Cola zahájila svoji globální vánoční kampaň „The Letter“ dojemným spotem, který má oživit skutečný význam Vánoc. Využívá k tomu claim „Darujme se!“. Spot režíroval oscarový režisér Taika Waititi a je nejdelší televizní reklamou na nápoj Coca-Cola v historii. Společnost letos slaví sto let od své první vánoční reklamy. V Česku navíc o svátcích pokračuje v podpoře Červeného kříže.

Spot režíroval oskarový režisér Taika Waititi známý například snímkem JoJo Rabbit a vytvořilo jej studio Wieden + Kennedy London. Kouzlo Vánoc se rozvíjí v nadějeplném příběhu o otcově neutuchající lásce k jeho dceři a jeho cestě za splněním jejího vánočního přání.

Reklama bude k dispozici v dlouhém formátu 2,5 minuty a kratších formátech 60 s a 30 s, které se objeví i na českých televizních stanicích. Celkem bude uvedena na devadesáti trzích po celém světě.

Vánoční reklama navazuje na nedávnou kampaň „Spolu jako nikdy dřív/Open Like Never Before“ – první propagaci značky Coca-Cola od doby, kdy pandemie změnila svět. „Rok 2020 byl pro mnohé z nás obtížným rokem a toto sváteční období bude mít pro všechny ještě větší význam. Coca-Cola slaví Vánoce prostřednictvím svých reklam už od 20. let 20. století, a vždy obsahuje poselství jednoty a důležitých hodnot. Odráží to skutečné kouzlo Vánoc – lásku, ocenění každodenní snahy našich blízkých, smysl pro komunitu a potřebu skutečné přítomnosti v důležitých okamžicích, jako jsou třeba Vánoce,“ uvádí Petra Šebová, ředitelka marketingu společnosti Coca-Cola ČR a SR.

Coca-Cola zároveň spouští i aktivační program, který rozšiřuje podstatu kampaně. V Česku to bude partnerství s Košík.cz, kde bude formou adventního kalendáře možnost vyhrát různé dárky pro sebe i své blízké každý den. V duchu výzvy #DarujmeSe budou letošní Vánoce jedinečné i ve spojení s charitativním projektem pro Červený kříž. Coca-Cola letos nechala vyrobit tři miliony etiket s QR kódem pro pomoc této organizaci jak v Česku, tak i na Slovensku. Právě Červený kříž pomáhá v době pandemie školit a připravovat zdravotnický personál a zajistit potřebný zdravotnický materiál.