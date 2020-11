Virtuální party jsou chabou náhražkou, ale není zbytí. Upravte se a pohodlně se usaďte na gauč…

Ještě loni na vrcholu ekonomické konjunktury firmy rozdávaly bonusy a pořádaly večírky pro zaměstnance, partnery i novináře ve velkém. Zástupci médií jich někdy zvládli i pár za večer. Letošek vše změnil. Zaměstnanci si nebudou hřmotně připíjet, ani si druhý den sdělovat, co vše včera „prováděli“. Firmy volí virtuální variantu, i když s večírkovým dress codem.

„Především velké firmy vánoční večírky ruší, část z nich se snaží vymyslet jejich virtuální alternativu. Řada menších společností ještě vyčkává, zda se situace neuklidní a nebude možné nějaké společné setkání přece jen zorganizovat,“ říká Tomáš Surka, ředitel personálně‑poradenské společnosti Quanta. Podle něj může mít vánoční večírek na dálku podobný program jako ten klasický s tím, že mu může předcházet rozeslání večírkového paketu pro každého z účastníků. Takový balíček obsahuje například víno, oříšky, něco sladkého nebo krabičku sushi.

„Samotné setkání se zahájí oficiální částí, v jejímž rámci vedení firmy shrne hospodářské výsledky za předchozí období, poté se nastíní plánované změny a další vývoj společnosti. Nechybí ani informace o rozpočtu na příští rok, připomenutí dlouhodobých cílů a ohodnocení jednotlivců,“ popisuje radostné vyhlídky účastníků letošních večírků tisková zpráva Quanta.

Neopomíjí ani neformální část, kdy jsou prý dnes už k dispozici různé hry, soutěže a kvízy, které lze přenést i do virtuálního prostředí. Kdo by chtěl na takovém večírku chybět?

MAM oslovil několik firem, aby zjistil, jak to letos s večírky bude doopravdy. A zdá se, že vzdálená varinata opravdu proběhne. „Již několikrát v průběhu roku se nám podařilo uskutečnit online party na podporu dobrého týmového ducha a i vánoční večírek bude v tomto stylu. Přestože se potkáme online, neznamená to, že se hezky neupravíme, a že bude chybět dobré jídlo a pití a nějaké to vánoční překvapení pro každého jako odměna za celoroční práci,“ uvedla Veronika Němcová, manažerka udržitelnosti v Coca‑Cola ČR/SR

