Služba WeDo, která v Česku nyní odstartovala, je nástupcem již déle na trhu působících společností In Time a Uloženka. Loni koupila Mall Group, za níž stojí investoři PPF, ECI a Rockaway společnost In Time, a následně ji společně s Uloženkou vyčlenila do samostatné firmy, které nyní nese název WeDo a vede ji Daniel Mareš. Cílem nové služby je orientace na koncového zákazníka.

„Název WeDo znamená, že o spokojeného zákazníka usilujeme celá firma v čele s flotilou kurýrů a soustředíme se na spolehlivé a včasné doručení, které zvládneme díky technologii a inovacím,“ říká Mareš, který dříve působil například v DPD, DHL Expres. V letošním roce se chce služba zaměřit na start nové značky a související přeměnu. V příštím roce už pak na budování dlouhodobé vize.

„WeDo má vizi stát se špičkou mezi doručovateli zaměřenými na koncové zákazníky, kteří objednávají zpravidla v e-shopech. Trend na trhu služeb logistických operátorů v posledních letech jasně směřuje k zaměření na příjemce zásilky. Chceme mu jít vstříc a bude tomu odpovídat i celkový design služby, kterou stavíme,“ popisuje přístup WeDo Mareš.

WeDo doručuje domů, do výdejen a začátkem roku plánuje i doručování do výdejních samobslužných boxů. „Společně s odesílateli, jako jsou například e-shopy, stavíme zákazníka do středu zájmu. Znamená to, že bude mít plnou kontrolu nad doručováním a vybírat z široké nabídky služeb, jako je změna doručení, spojování zásilek a další, a to všechno snadno z mobilu,“ popisuje Mareš. WeDo těží ze spojení flotily aut z In Time a výdejními místy Uloženky a stavět bude i na mobilní aplikaci. „Brzy budeme jediný plně český operátor, který doručuje všemi třemi způsoby na území celé České republiky,“ doplňuje Daniel Mareš.