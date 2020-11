Aktuální situace děsí řadu podniků: trpí hlavně kluby a bary. Pokud by se státem vyhlášená opatření protáhla až do konce roku, přijde on trade o více než polovinu loňských tržeb.

Po prvním restartu v červnu 2020 neotevřelo podle agenturního výzkumu společnosti Data Servis pět procent podniků. Na konci letošního roku se očekává, že číslo může dosáhnout až osmnácti procent. Od počátku letošního roku poklesla návštěvnost o 31 procent, chybí útraty za 208 milionů návštěv, které se vlivem opatření neuskutečnily. Nevrátili se ani zahraniční turisté, kteří tvořili deset procent návštěvníků.

Po restartu v období červen až srpen činil propad tržeb 31 procent ve srovnáním se stejným obdobím loňského roku. V důsledku všech omezení přišel kanál on trade na tržbách o tři miliardy korun (červen—září 2020). V případě, že se trh po ukončení nouzového stavu v listopadu otevře, dá se podle Data Servis předpokládat celkový pokles tržeb okolo přibližně 40 procent. Pokud by se opatření prodloužila do konce roku, bude propad činit více než polovinu loňských celoročních tržeb.

Nejvíce zasaženými jsou bary a kluby, které se potýkají s nejpřísnějšími restrikcemi. Podle Data Servis třicet procent návštěvníků barů a 45 procent návštěvníků klubů považuje tyto podniky za více rizikové, co se týká opatření prevence k omezení šíření covidu. Opatření během roku se dotkla i toho, jak Češi navštěvují hospody a restaurace. Nejvíce se snížil počet pravidelných návštěvníků, čili těch chodících víckrát za týden. Jedenáct procent z nich snížilo četnost návštěv.