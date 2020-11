Letošní vánoční kampaň značky Milka z portfolia společnosti Mondelēz International naváže na koncept spojený s obdarováváním těch, kteří to nečekají. Zákazníky zapojí i prostřednictvím interaktivní soutěže, která bude probíhat na facebookovém profilu značky Milka.

„Filozofie celé naší kampaně je nadčasová. Spočívá v odměňování těch, kteří nezištně pomáhají, aniž čekají na poděkování. Z tohoto důvodu jsme se v rámci letošní vánoční sezóny u konceptu rozhodli nejen zůstat, ale také jej posílit,“ uvádí Kristýna Vlasáková, manažerka značky Milka. „Proto se kampaň objeví i na billboardech a ve veřejném městském prostoru v Praze a krajských městech a stejně tak využijeme i prostředí obchodů, kde ve vybraných prodejnách zákazníci získají za nákupy hrneček s vánočním motivem a samozřejmě zapojíme i influencery,“ komentuje aktivity Kristýna Vlasáková.

Firma zákazníky do kampaně zapojí prostřednictvím interaktivní soutěže, která bude probíhat na facebookovém profilu Milky. Od 23. listopadu do 11. prosince lidé budou moci nominovat kohokoli z rodiny, svých přátel či známých, o nichž vědí, že by si zasloužili poděkování za nezištnou pomoc či podporu. Ze všech nominovaných vybere Milka 200 vítězů, které odmění vánočním balíčkem. Aktivace je nadstavbou loňské vánoční televizní reklamy, která diváky přenáší do školy, ve které vnímavá malá sboristka potěší neslyšícího správce místního divadla čokoládovou figurkou za pomoc s přípravou jejich vystoupení.

Za myšlenkou i realizací globální kampaně, která získala cenu World’s #1 Digital Ad Award, stojí agentura Wieden+Kennedy Amsterdam. Toto ocenění si odnesla z průzkumu společnosti Kantar v rámci studie Global Creative Effectiveness, jako spotřebitelsky nejúčinnější kampaň. Lokalizované reklamní spoty této úspěšné kampaně budou do českého televizního vysílání nasazeny od listopadu a poběží až do Vánoc. Digitální formáty kampaně budou kromě Facebooku a Instagramu nasazeny i na YouTube. Titulní píseň spotu lze v plné verzi přehrát na Spotify.

O adaptaci globálního konceptu se v regionu Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko postarala agentura Ogilvy. Nákup médií a spolupráci s influencery na českém trhu zajišťuje agentura Wavemaker, Consumer PR aktivity pak agentura Native PR.