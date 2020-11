S opětovným zpřísněním opatření proti šíření onemocnění covid-19 tráví lidé mnohem více času před televizními obrazovkami. V období od 14. do 27. 10. vzrostla televizní sledovanost meziročně o 21 %. Vyplývá to z dat oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti společnosti ATO – Nielsen Admosphere. Nárůst je patrný u všech věkových skupin, přičemž nejvýraznější je u mladších diváků ve věku 4–24 let.

Podle analýzy provedené společností Atmedia si televizi denně zapne v průměru 74 % televizních diváků, kteří jejím sledováním tráví denně čtyři hodiny a sedm minut. Ve stejném období v minulém roce byl přitom průměrný čas strávený před televizními obrazovkami 3 hodiny a 24 minut. 2 „Nárůst sledovanosti je tedy obdobný, jako jsme zaznamenali během jarního lockdownu,“ uvádí Pavel Müller, Head of Research & Marketing v Atmedia.

Největší nárůst u nejmladších diváků

Přestože televizní sledovanost roste napříč všemi věkovými skupinami, nejvýraznější je u mladších diváků. V souvislosti s uzavřením škol tráví nejmladší věkové skupiny více času doma, což se projevuje výrazným nárůstem času, který stráví právě sledováním televize. Za poslední dva týdny tak vzrostla televizní sledovanost u dětí ve věku 4–14 let o 29 % v porovnání se stejným obdobím v minulém roce. U mladých diváků ve věku 15–24 let dosahuje meziroční nárůst také 29 % a u ostatních věkových skupin diváků se pohybuje v rozmezí od 18 % do 23 %. 3

Polepšily si rovněž tematické TV stanice

Od 14. října tráví televizní diváci více času sledováním nejen zpravodajství, výrazný nárůst sledovanosti vykazují také tematické televizní stanice se zaměřením na filmy, seriály nebo dokumenty. Například televizní sledovanost dokumentárních tematických stanic CS History, CS Mystery, Discovery Channel, National Geographic a Spektrum vzrostla v porovnání s posledními dvěma týdny před vyhlášením nouzového stavu společně o 16 %. U mladších diváků ve věku 15–24 let byl nárůst dokonce téměř šestinásobný.

Podobný nárůst zájmu zaznamenaly i filmové a seriálové stanice, mezi něž patří AMC, AXN, CS Film, FilmBox, Film+ nebo JOJ Cinema. Jejich sledovanost vzrostla o 25 %. 5 S uzavřením škol se pochopitelně výrazně zvýšila také sledovanost dětských tematických kanálů. Cartoon Network, Disney Channel nebo Minimax, které mohou diváci najít v nabídce operátorů placené televize, společně zvýšily svou sledovanost v porovnání s posledními dvěma týdny před vyhlášením nouzového stavu o 33 % u dětí ve věku 4–14 let. 6 „Televize v tomto roce jasně ukazuje, že je nedílnou součástí života lidí, a to i přes stále častěji skloňované VOD aplikace nebo různé sociální sítě. Je patrné, že i v dnešní době jim televize svým obsahem dokáže konkurovat,“ konstatuje Pavel Müller.