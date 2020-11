Finančním ředitelem velkoobchodu Makro Cash & Carry ČR se stal k 1. listopadu 2020 Jens Schumacher, který dosud působil na stejném postu v Holandsku.

Jens Schumacher zahájil svou kariéru na německé centrále velkoobchodní společnosti Metro Group v listopadu 2002 a to v oddělení Data Processing. V lednu 2006 se pak přesunul do Nizozemska, kde několik let zastával různé vedoucí pozice, včetně vedoucího oddělení controllingu.

V roce 2012 byl jmenován zástupcem finančního ředitele v Metro Cash & Carry Rusko. Další pracovní zkušenosti získal na německé centrále společnosti, kde byl jako Value Creation Director odpovědný současnému provoznímu řediteli Rafaelu Gassetovi. V posledních dvou letech zastával post finančního ředitele v Makro Cash & Carry Holandsko.

Amal Kannane, která jako finanční ředitelka Makro Cash & Carry Česká republika a Metro Cash & Carry Slovensko pracovala od listopadu 2018, se k 1. listopadu 2020 přesunula na pozici Director Offer Methods & Process v týmu Global Procurement velkoobchodní společnosti Metro Group.