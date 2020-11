Prodejce tenisek Footshop mění svou identitu. Nový koncept, na kterém pracovalo grafické studio Najbrt, se má odrazit napříč celým brandem.

Až dosud po devět let značce dominovala typická silueta tenisky. Výsledkem snahy o změnu je flexibilní variace log tvořených novým custom písmem. Některé varianty jsou dokonce přeškrtnuté čarami, což může zpočátku i šokovat. „Šlo o to zachytit určitou spontaneitu a bezprostřednost jako hodnoty, které současná generace digitální okamžitosti staví nad dokonalost. Street smart drzost, se kterou můžete něco škrtnout, na něco se podepsat, ale zároveň to jen punkově nenegovat, ale s jistým infantilním optimismem vytvořit něco rozverně nového. A částečně svého – tak jako je dnes každý zvyklý na kustomizaci a algoritmem servírovaný osobní playlist. To jsou ty čáry. Jsou ale podložené disciplinovaným řemeslem, expertízou, stabilitou samotného systému písma, který musí fungovat. K tomu slouží i námi vytvořené custom písmo Foot Medium,“ komentují počin zástupci studio Najbrt.

Cílem bylo vytvořit ucelenou identitu, která si zachová ducha původního loga s kořeny streetwearu, ale posune značku do prémiového fashion sektoru. Zároveň sjednotí komunikaci Footshopu, nastaví mantinely kreativcům a bude dobře fungovat jak v digitálním prostředí, tak i vyražená do kůže jakékoliv siluety.

„Moje vnitřní přesvědčení říká, že toto logo má vše, co od nového loga potřebujeme. Zaměření se na prémiovější a exkluzivnější sortiment, zároveň logo využitelné pro tvorbu vlastních produktů. V posledních letech jsme prošli několika neúspěšnými pokusy na změnu loga, díky čemuž jsem do projektu vstupoval poměrně skepticky. Tato spolupráce ale pro nás všechny byla ukázkou velké profesionality Studia Najbrt, které se během krátké doby naladilo na naše představy a dokázalo ztvárnit to, co jsme my uměli popsat jen slovy,“ komentuje zbrusu novou identitu Peter Hajduček, zakladatel a CEO Footshopu.

Footshop svou novou identitu odhalí v druhém listopadovém týdnu nejprve v digitálním prostředí. V příštím roce dojde k další vlně rebrandingu a nový koncept se vtiskne do tváře všem Footshop prodejnám v Evropě.