Společnost Livesport News reaguje na kritiku vydavatelů, kteří vyjádřili nesouhlas se zařazením svých médií mezi zdroje nedávno spuštěné platformy FlashNews.

„Musíme přiznat, že jsme nezvládli naši vizi především ve vztahu k vydavatelům správně komunikovat. Jsme nadále přesvědčeni, že náš projekt je připraven v souladu s legislativou. Zároveň ale chceme, aby obě strany byly přesvědčené, že jejich vztah je pro ně prospěšný. Proto jsme vyhověli požadavkům těch, kteří se ozvali, a vyřadili jsme jejich média z našich zdrojů. Zároveň s některými z nich budeme pokračovat v jednáních o individuálních podmínkách, za jakých můžeme spolupracovat,“ říká vedoucí projektu Filip Horký.

Personalizovaný agregátor zpravodajského obsahu chtěl být centrem veškerého dění. Ovšem ihned po spuštění narazil na odpor vydavatelů, kteří tvrdili, že jim neoprávněně krade obsah.

FlashNews nabízí obsah z desítky tisíc zdrojů – od zprávodajských tuzemských webů, až po sociální sítě nebo obecní vývěsky. „Myšlenka FlashNews je jednoduchá: díky jediné aplikaci máte ve svém telefonu nebo v prohlížeči počítače aktuální přehled o všem, co se kolem vás děje a je pro vás zajímavé. A samozřejmě zdarma,“ představoval hlavní výhody Horký.

Flashnews s aktuálním vyřazením vydavatelství seznámil své mimo jiné i e-mailovou zprávou.

„Je možné, že i k Vám se dostala negativní odezva některých vydavatelů, která se po spuštění našeho projektu objevila v českých médiích. Od prvního dne práce na FlashNews bylo naším záměrem podpořit mediální prostředí v každé zemi, do které je přineseme. Do FlashNews se během příprav ke spuštění a krátce po něm dobrovolně zapojila spousta autorů a vydavatelů a my jsme to brali jako potvrzení, že tuto vizi česká média sdílí.

Reakce části vydavatelů ale ukázaly, že jsme udělali chybu, když jsme naši vizi nedokázali některým z nich sdělit tak, aby ji přijali za svou a stejně jako my vnímali oboustranné výhody naší spolupráce. K této chybě se chceme postavit čelem a napravit ji. Vydavatele, kteří vyjádřili nesouhlas s tím, že jsou mezi zdroji ve FlashNews, jsme z naší platformy odstranili.

Nyní se musíme vám, našim uživatelům, ještě intenzivněji zavázat, že k tématům, kterými žijete, najdeme vždy relevantní, zajímavé a mnohdy pro vás nové zdroje obsahu. Uděláme to. Již nyní jsou u nás tisíce zdrojů, a věříme, že budou dále přibývat – každý den nás v tom utvrzuje zájem dalších médií. I proto pro Vás dál budeme cestou ke všemu, čím žijete – na tom se nic nemění.“