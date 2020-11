Vydavatelství Echo Media a.s. se rozhodlo nabídnout předplatitelům možnost stát se bezplatně akcionáři společnosti. Každý čtenář, který si předplatí produkt Echo Komplet, automaticky dostane voucher na jednu akcii. Projekt počítá také s akciemi pro redaktory vydavatelství. Pro nové akcionáře je k dispozici 51% podíl z celkového počtu 450 000 ks akcií. Projekt není časově omezen a jeho konec se předpokládá v okamžiku, kdy už nezbydou žádné akcie k rozdělení.

„Doba se dramaticky mění, z médií mizí peníze z inzerce, ztrácí se prostor pro svobodnou a nezávislou tvorbu. Média vlastněná oligarchy se stávají součástí velkých koncernů a vytváří prostor pro prosazování zájmů jejich majitelů nejen v byznysu, ale často i ve vztahu ke státu. To jsou jen některé důvody, proč chceme nabídnout našim čtenářům možnost stát se akcionáři a podílet se na vzniku doopravdy nezávislých produktů vydavatelství Echa,“ říká Rudolf Ovčaří, člen dozorčí rady Echo Media a.s. „Jde o unikátní projekt, který dle našich dosavadních zjištění nemá na světě zatím žádnou obdobu. Chceme touto cestou získat stabilitu financování redakce a získat dostatek prostředků pro další rozvoj,“ dodává Rudolf Ovčaří.

Současně se zahájením kampaně došlo ve vydavatelství Echo Media a.s. ke změně v majetkové struktuře. Akcionáři darovali část svých akcií Nadaci Svoboda slova a myšlení, která bude realizovat celý projekt. Ovládající osobou zůstal Rudolf Ovčaří, který převzal zbylé podíly původně držené Daliborem Balšínkem a Janem Klenorem. Dalibor Balšínek zůstává nadále šéfredaktorem Echa a je členem představenstva Echo Media a.s., které má nově 5 členů, a to Janu Kociánovou, Lenku Zlámalovou, Dalibora Balšínka, Tomáše Velka a Viléma Anzenbachera. Rudolf Ovčaří se stal členem dozorčí rady Echo Media a.s.

Hlavním cílem nového projektu je podpořit užší vztah mezi redakcí a čtenáři, kteří se zároveň stanou akcionáři. Echo připravuje programy a události, které čtenářům-akcionářům, nabídnou mnohem intimnější vhled do fungování redakce.

Názorový internetový deník Echo24 a časopis Týdeník Echo vznikly v roce 2014. Jejich zakladatelem byl současný šéfredaktor Dalibor Balšínek, finančními investory projektu byli Rudolf Ovčaří a Jan Klenor.