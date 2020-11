Na začátku pandemie měl e‑shop Bonami, který je zaměřený na prodej nábytku abytových dekorací, strach o svoji existenci. Pak se ale situace úplně obrátila. Teď firma doufá, že prudký růst ustojí a nebude z toho „průšvih“.

E­ shop Bonami z investiční skupiny Miton má za sebou pestrý vývoj. Původně se měl stát agregátorem, pak byl uzavřeným nákupním klubem, poté se vydal cestou široké nabídky. „Postupem času se i tento přístup vyčerpal a bylo třeba najít novou propozici a tím nastartovat další růstovou fázi,“ říká o současném stavu CEO Bonami Pavel Vopařil.

Jak byste firmu definoval nyní?

Klíčovou prioritou Bonami je mít nejkvalitnější a nejlépe poskládaný sortiment na trhu, ale také mít kontrolu nad celým procesem, a to do posledního detailu — od objednání až po předání zboží zákazníkovi. Kromě online tak budujeme i offline zákaznickou zkušenost, a to prostřednictvím nového konceptu kamenných prodejen a vlastní dopravy Bonami kurýr.

Nyní často skloňovaný model marketplace pro vás tedy není?

Chceme mít co největší kontrolu nad tím, co nakupujeme od dodavatelů a co prodáváme, a to nám marketplace neumožňuje. Chceme ukázat zákazníkům široké množství informací o produktu, inspirovat je, s čím mohou zboží kombinovat. Díky skvělému týmu jsme také pro naše zákazníky zbožíznalci a interiéroví designéři. Neprodáváme „jen“ produkty, ale také x dalších služeb, celé řešení. Pro někoho možná paradoxně jdeme obrácenou cestou, zboží skladem naopak navyšujeme a rozšiřujeme. Zároveň tam máme pouze produkty, u kterých si nejdříve vyzkoušíme, zda je o ně zájem. Pokud máme zboží skladem, zákazník je dostane do druhého dne od objednání a nemusí čekat několik týdnů. Mimo to máme lepší kontrolu i nad kvalitou a dodáním. Dnes už ze skladu objednáváme skoro 90 procent kusů, ale je za tím obrovská práce s daty a hodně matematiky.

Letošek měl být investičním rokem. Jedete podle plánu?

Jedeme nad plán. Byl to opravdu velký investiční rok. Loni jsme dali na stůl tříletý plán, kam se chceme dostat byznysově i designem služby. A více než půlku jsme stihli za prvních deset měsíců, protože situace si o to říkala. Letos jsme udělali investice převyšující 50 milionů korun, především do skladu, prodejen a brandu. Když nám to na začátku roku moc nešlo, hodně jsme přemýšleli, jestli do investic vůbec půjdeme. Šli jsme, a teď za svou odvahu sklízíme ovoce. Hodně jsme investovali do prodejen, máme jich už pět, tu poslední budeme otevírat tento měsíc v Bratislavě, plus jednu výdejnu u skladu a jednu partnerskou prodejnu v Hradci Králové. Jediné, co zatím kvůli situaci s covidem neklaplo, je prodejna v Budapešti. Všechny dosavadní prodejny kromě té nejnovější v Galerii Butovice, která je současně první prodejnou v nákupním centru, sdílíme s naším partnerem, společností ProSpánek.

Máte problém ukočírovat růst, přesto masivně investujete do reklamy…

Musíme rozlišovat reklamu výkonnostní a brandovou. Historicky šlo v Bonami 95 procent rozpočtu do výkonnostního marketingu a tam se snažíme optimalizovat naše investice. Co se týká brandové reklamy, je teď prostě správný čas značku podpořit. Letos do ní investujeme přes 20 milionů korun, v příštím roce bych chtěl investice minimálně zdvojnásobit.

Foto: Vojtěch Resler