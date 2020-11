ADVERTORIAL Udržení firmy v chodu je dnes závislé na zajištění provozu IT, vzdáleného přístupu a kybernetické bezpečnosti.

Prakticky ze dne na dne musela podstatná část kancelářských zaměstnanců přejít do režimu práce z domu. Zatímco zaměstnanci si nový způsob práce většinou pochvalují, pro IT oddělení jde o noční můru. Zaměstnanci se připojují k podnikovým systémům z různých sítí, často i ze svých soukromých zařízení. Pro chod firmy je přitom naprosto klíčové, aby vše fungovalo a zaměstnanci mohli i na dálku pracovat stejně, jako kdyby byli v kanceláři. Je nutné ošetřit obrovská bezpečnostní rizika, plynoucí ze zatím nebývalé intenzity využívání vzdáleného přístupu a množství zařízení pohybujících se mimo zabezpečenou firemní síť. Je na takový nápor vaše IT oddělení připraveno? A má pro zajištění zabezpečení dat a provozu podnikového IT v současné situaci dostatečné znalosti a zkušenosti?

Jak zajistit provoz IT?

Funkční IT je dnes více než kdy jindy jedním ze základních předpokladů fungování většiny firem. A nemusí to nutně souviset s krizovým stavem – je potřeba si přiznat, že se i sami zaměstnanci rádi vymluví na problémy s IT. Existuje přitom několik způsobů, jak se o provoz IT ve firmě postarat.

Snad už jen v nejmenších firmách přetrvává praxe „šikovného studenta“, který řeší potíže s provozem počítačů, instalaci aplikací nebo výměnu toneru v tiskárně. Zvládne ale takový student zprovoznit bezpečné vzdálené připojení přes VPN nebo zajistit zabezpečení a zálohování dat? A co když odjede na studijní pobyt, má zkouškové období nebo onemocní?

Lepším řešením je samozřejmě zaměstnat zkušeného IT profesionála, který si s nepřetržitým a bezpečným provozem podnikového IT hravě poradí. Ale zase tak snadné to není. Člověk s takto důležitou rolí musí být zastupitelný v případě nemoci či dovolené, a navíc je často objem práce IT oddělení tak velký, že jej jeden člověk nemůže zvládnout. Výsledkem je raketový růst personálních nákladů na provoz firemního IT.

Odbornost pro vaše IT

Řešením, jak s přijatelnými náklady zajistit spolehlivý a bezpečný provoz firemního IT, je využití služeb outsourcingu. Outsourcing podpory IT se stal běžnou součástí provozu mnoha firem, které využívají výhody zajištění garantované úrovně služeb. Ve smlouvě o outsourcingu IT je vždy definována úroveň poskytovaných služeb (SLA), včetně například i garantované doby odezvy a smluvních pokut pro případ nedodržení těchto podmínek. I v nejhorší možné variantě tak máte jistotu, že pokud by vám outsourcingový dodavatel požadovanou službu neposkytnul, nebude mít nárok na pravidelnou platbu v plné výši.

Obrovský přínos má outsourcing z odborného hlediska. Jeden člověk nemůže umět všechno, a proto mají skutečně dobří poskytovatelé outsourcingu IT specialisty na konkrétní odbornosti. Díky tomu mohou požadavky řešit mnohem rychleji a kvalitněji. Firmy si i při využívání outsourcingu IT často ponechají alespoň jednoho interního IT specialistu, který řeší nejběžnější požadavky uživatelů. O všechny další, odborně náročnější úkoly se postarají externí specialisté. Firma ušetří náklady a současně má garantovaný bezproblémový provoz svého IT.

Článek je komerčním sdělením společnosti Sprinx Systems, a.s., která provozuje službu na správu firemního IT pod názvem Vasenoveit.cz.