Značka elektroniky Niceboy v rámci nové kampaně mění své logo, obaly i komunikaci napříč médii. Svou vizuální identitu chce posunout blíž svým zákazníkům.

„Naší nejsilnější cílovou skupinou jsou mladí lidé, jejichž svět je plný módy, barev, individuality. Právě takový je nový vizuální styl značky,“ vysvětluje aktuální změnu marketingový ředitel značky Niceboy Jan Trnka.

Kampaň odstartovala netradiční guerillová akce: několika pražským sochám se objevila v noci na 2. října na hlavě bezdrátová sluchátka Niceboy. Značka na Instagramu vyzvala své fanoušky, ať si pro ně běží.

Novým sloganem značky Niceboy je It’s Your Day. „Hledali jsme komunikační koncept a zároveň i claim kampaně, který bude jednoduchý, i v evropském kontextu srozumitelný a vyjádří to, co produkty Niceboy přinášejí: díky nim si uděláte den podle svého. A to bez limitů,“ doplňuje Trnka.

Koncept kampaně pochází z kreativního oddělení značky Niceboy.

Dlouhodobá kampaň s heslem It’s Your Day bude k vidění v outdooru, printu a on-line.