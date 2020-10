Datart představil novou reklamu, v níž hlavní hrdina v kulisním prostředí hor a vesmíru vyjadřuje hodnoty značky a přibližuje profilové služby pro zákazníka. Za kreativou stojí agentura WMC Grey.

Hlavním hrdinou spotů je mladý průvodce, který v prostředí nepřístupných hor v roli horolezce s nadsázkou představuje službu vlastní Datart dopravy a doručení zboží slovy „vyneseme výš než do základního tábora“, v roli důstojníka vesmírné lodi pak poukazuje na službu vyzvednutí zboží do 30 minut od objednání a přeneseně využívá vesmírné označení vyzvednutí rychlostí světla.

„Základy kreativy stojí na samotné značce. Kvalitní prodejce elektroniky s velkou sítí prodejen a kvalitními službami. Paralelně vedle sebe vznikal komunikační koncept a koncept exekuční. Tedy to, co reklama říká a jak vypadá. Reklama říká, že takové služby, které nabízí Datart, nabízí prostě jedině Datart. Z jeho pohledu jde však o jakousi samozřejmost, nebijeme se v prsa, ani nekřičíme. Jen je v klidu a s občasným humorem sdělujeme,“ říká David Suda, kreativní ředitel agentury WMC Grey z mezinárodní sítě GREY, který byla v roce 2015 vyhlášena celosvětovou agenturou roku.

„Chtěli jsme vytvořit příběhově i obrazově unikátní spoty, které diváka zaujmou a na první pohled je bude schopen odlišit od zbytku reklamního bloku. Výsledkem je hraná reklama, která pracuje s triky a stylizovaným prostředím, a umožňuje tak vytvořit bohatý obraz, kde divák bude mít pořád co nového objevovat. Je to unikátní složenina 2D a 3D grafiky, jejíž stylizace si bere inspiraci například v klasických Baronech Prášilech a další tvorbě Karla Zemana,“ říká režisér Martin Duda ze společnosti Punk Film a dodává, že součástí při tvorbě bylo nutné vyrobit velké množství rekvizit. „Vyráběli jsme funkční roboty, umělé skály, kusy stylizovaných zdí. Dýchlo na mě takové to klasické poctivé ruční filmové řemeslo starých mistrů, i když v novém kabátu,“ doplňuje Martin Duda.

„Cílem reklamních spotů bylo posílit osobitosti značky a ztvárnit ji do vizuální podoby tak, aby jasně a zároveň zábavně vypovídala o hodnotách, na kterých Datart dlouhodobě staví a také ukázat, čím se odlišuje od ostatních, tedy především rozsahem služeb pro zákazníky. Od vyhlášení výsledků tendru kreativy až po spuštění uplynulo více než rok. Dali jsme si velkou práci jak s výběrem produkce, tak s výběrem herce, který pro nás byl hodně důležitý. V obou případech jsme hned při první schůzce věděli, že toto je naše krevní skupina a na výsledku to je vidět. Nevynechali jsme ani testování jak návrhu komunikačního konceptu, tak pretest kreativy na velkém vzorku lidí. Jsme tedy přesvědčeni, že to, co pouštíme od října do světa, je něco, co Datart ukáže v tom správném světle a bude lidi bavit. Navíc je za tím vidět velký kus řemeslné práce, která se už v reklamách moc nevidí a kterou velmi obdivujeme,“ řekla Lenka Mastešová.

Novou reklamní kampaň mohou lidé vidět od října v televizních kanálech a dalších media formátech.