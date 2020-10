Zvlášť aktivní jsou nyní ty firmy, jejichž vedení zažilo krizi v roce 2008, říká Tomáš Varga, šéf Publicis Groupe pro střední Evropu.

Dva roky od koupě skupiny Kindred mění tuzemská Publicis Groupe svoji strukturu. „Definitivně ‚boříme zdi‘ mezi jednotlivými značkami“, má jasno Tomáš Varga.

Publicis Groupe tento týden představuje výrazné organizační změny, o co se jedná?

Je to poslední fáze integrace s firmami Kindred a Red Media, které jsme koupili před dvěma lety. Nová struktura je postavená na flexibilitě a potřebách klientů, jimž stavíme týmy na míru. Definitivně „boříme zdi“ mezi jednotlivými značkami. Vychází to i z mé dlouholeté strategie, nechci jen tupě následovat brief klientů, ale být jim rovným partnerem, jenž pomáhá jejich značce v růstu.

Jak to bude vypadat prakticky?

Publicis se nově člení do tří divizí fungujících na principu platforem. Komunikační divizi budou do budoucna reprezentovat full­‑servisové agentury Saatchi & Saatchi a Leo Burnett a agentura MSL, která se specializuje na oblast PR, sociálních médií a influencer marketing. Mediální divizi budeme prioritně komunikovat pod jednotnou značkou Publicis Groupe, pod ní se integrovaly agentury Zenith, Starcom, Spark Foundry, Performics a Red Media. Třetí divize se specializuje na digitální transformaci byznysu a reprezentuje ji značka Kindred.

Přestanou některé vaše dosavadní značky na trhu fungovat?

V komunikační divizi skončí Newcast, její týmy přešly pod Saatchi & Saatchi a Leo Burnett. Publicis Prague už nebudeme aktivně komunikovat, protože je to spíše agentura pro globální klienty. V případě mediálních agentur jdeme spíše po kompetencích týmů, jejich značky budeme komunikovat hlavně v případě globálních klientů.

Propouštěli jste kvůli změnám?

Došlo k zeštíhlení na nejvyšší úrovni, už nebylo třeba tolik seniorních manažerů. Jinak k žádnému plošnému propouštění nedošlo. Díky změnám jsme ušetřili hlavně na provozních nákladech, řádově v desítkách procent. Zrušili jsme několik právních entit a výrazně se sjednotil backoffice. Lidi jsme ale i nabírali, hlavně v datové a technologické části, která byznysově rostla meziročně o 25 procent. Tu chceme posouvat i do budoucna, už se účastníme i mezinárodních tendrů nebo na zahraniční trhy vstupujeme s nadnárodními klienty.

A další úsporná opatření kvůli krizi způsobené pandemií?

Některé investice jsme posunuli do příštího roku, hodně jsme ušetřili na cestování. Škrtali jsme i v oblasti vzdělávání, ale už se postupně vracíme na loňskou úroveň. Sice jsme zaznamenali pokles, ale menší než na trhu celkově. Během jarní karantény jsme pro letošek očekávali dvouciferný propad, výrazně nad deset procent, ale jsme na jednociferném poklesu. Vyplatila se nám strategie, kterou jsem nastavil před čtyřmi lety. Celou skupinu od té doby obracíme směrem k takzvanému martechu — tedy spojení marketingu a technologií, při němž se více využívají data a automatizace, od plánování po kreativu.

