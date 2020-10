Na amerických cenách Effie byl za nejlepší marketing a za nejefektivnější značku oceněn Burger King. Nejlepší nezávislou agenturou se stala Wieden + Kennedy.

Na slavnostním vyhlášení, 1. října večer, byly oceněny nejefektivnější značky, agentury a kampaně.

Jako nejefektivnější kampaň – Grand Effie – porotci vybrali „Whopper Detour“ od Burger Kingu, kterou připravily FCB New York a FCB/Red už v roce 2018. Aplikace, která byla součástí kampaně, přesvědčila zákazníky McDonald’s, že si zde mohou objednat Whooper za jeden cent. Jakmile tak přes neskrývané překvapení obsluhy učnili, aplikace je zavedla do do nejbližší restaurace Burger King, kde si svou objednávku vyzvedli.

„Whopper Detour“ je první kampaní z kategorie Commerce & Shopper, která Grand Effie vyhrála. Získala také ocenění v kategoriích Marketing Innovation solutions, E-commerce a Omni-channel shopper solution.

Práce na Grand Effie byla vybírána z celkem devíti zlatých Effie:

Aeromexico – „DNA Discounts“ od Ogilvy Mexico a Ogilvy Colombia

The Coca-Cola Company/Coca-Cola – „New Coke – Stranger Things“ od Wieden+Kennedy

SC Johnson/Glade – „Scent By Glade“ od Ogilvy

Reckitt Benckiser/Lysol – „Lysol Laundry“ od McCann New York

Microsoft – „Changing the Game“ od McCann New York

Sandy Hook Promise – „Back-to-School Essentials“ od BBDO New York

Street Grace – „Gracie“ a „Stop Traffic“ od BBDO Atlanta

Všechny finalisty a oceněné najde zde.