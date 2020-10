TV Nova zatím změny ve své obchodní politice nechystá. Ceny reklamního prostoru zvyšuje jen mírně. MAM to sdělil generální ředitel televize Jan Vlček v reakci na zaslané otázky.

„Letošní rok byl pro různé subjekty na trhu poměrně turbulentní a o to více se soustředíme na to, co fungovalo. Takže změn v obchodní politice je opravdu minimum, zachováváme nastavení základních principů a cen na úrovni letošního roku, vyjma základní ceny reklamy CPP, která se mírně navyšuje o pět procent,“ říká jeden z generálních ředitelů TV Nova Jan Vlček.

Doplnil, že základní struktura a principy obchodní politiky se nemění již několik let. „Jsme stabilní partner pro spolupráci. Vycházíme z toho, co se nám osvědčilo a v tom pokračujeme,“ dodává.

Podle šéfa Novy jsou si zadavatelé vědomi, že televizní podpora je pro jejich značky klíčová a její případné snížení se dříve nebo později nepříznivě projeví na pozici brandu. „Očekáváme rostoucí poptávku po TV reklamě a tento trend jasně naznačuje již vývoj v letošní podzimní sezoně,“ pokračuje Vlček. Vnímá, že některým odvětvím se v letošním roce dařilo lépe, zatímco jiným naopak hůře než v předchozích letech. Tyto změny se podle něj částečně promítly i do reklamních aktivit různých sektorů.

Ve vysílacím schématu rovněž nechce Nova nic měnit, protože je podle Vlčka osvědčené a stabilní. „Uvádíme zcela nový formát Svatba na první pohled. Samozřejmě přinášíme premiérové řady pořadů, které diváci znají a které si oblíbili. Zmíním například velmi úspěšný MasterChef, v nadcházejících týdnech se vrací také premiérové díly pořadu Utajený šéf,“ uzavírá Vlček.

TV Nova, stejně jakou celou CME nedávno převzala investiční skupina PPF. Výměna manažerů zatím proběhla jen na úrovni CME. Podle vyjádření PPF se žádné změny ve vedení TV Nova „aktuálně“ nechystají. Loni TV Nova utržila z prodeje televizní reklamy 4,3 miliardy korun, což bylo o šest procent více než v roce 2018.

Foto: TV Nova