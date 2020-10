Na soutěži Clio Sports Awards z klientů uspěl s náskokem Budweiser, který vyhrál třikrát Grand Clio, třikrát byl zlatý a šestkrát stříbrný. Nejúspěšnější agenturou se stal jeho dvorní dodavatel VaynerMedia, agentura získala celkem 14 cen.

Ze středečního virtuálního slavnostního předávání Clios Sports Awards si společnost Budweiser a agentura VaynerMedia odnesly hned tři ceny Grand Clio ze kampaň „The Future Official Sponsor“. Tato kampaň upozorňující na výrazný mzdový rozdíl v mužském a ženském fotbale na letošním ročníku soutěže věnované sportovnímu marketingu Clio Sports Awards ovládla kategorie Integrovaná kampaň, Partnerství, sponzoring & spolupráce a Sociální média.

Další tři udělené ceny Grand Clio si odnesly Wieden + Kennedy Šanghaj v kategorii Design, a to za basketbalové dresy Beijing 99, agentura Fingerpaint Marketing v kategorii Public Relations za kampaň pro Concussion Legacy Foundation (Nadace pro osoby se získaným poškozením mozku) a AKQA vyhrála Grand Clio pro Google s kampaní „Offside Museum“.

A budoucím sponzorem se stává…









Kampaň Budweiser s názvem „The Future Official Sponsor“ si vzala za cíl sehnat více peněz pro ženský fotbal. V USA jsou totiž hráčky národního týmu placeny zhruba 19x méně než jejich mužské protějšky. Aby se tento rozdíl alespoň částečně vyrovnal, rozhodla se agentura Vayner Media pro Budweiser – jednoho ze tří tehdejších partnerů národní ženské fotbalové soutěže – vytvořit kampaň, která by přesvědčila i další firmy, aby se staly sponzory. Oproti ženské lize měla totiž ta mužská o 21 sponzorů více. V kampani se objevuje devět anonymních produktů, které patří do hlavních sponzorských kategorií ve sportu, od toaletních potřeb po hodinky. Slavná fotbalová hráčka Megan Rapinoe se stala tváří vizuálů, které vypadaly jako opravdové reklamy partnerů týmu. Ty měly vyvolat reakci na straně potenciálních sponzorů a ukázat jim, jak by jejich partnerství mohlo vypadat reklamách. Pro letošní sezonu se díky kampani podařilo ženské lize najít šest nových sponzorů: P&G, Secret Deodorant, CBS, Twitch, Google a Verizon. Liga současně oznámila zvýšení horní hranice příjmů hráček o téměř 20 procent.

Peking 99





V dubnu 2019 Nike pořádala čtyřtýdenní amatérský turnaj v Pekingu – jmenoval se Beijing99. Ten vyzval všechny hráče, ať změří síly a bojují o titul „nejlepší z Pekingu“. Nike ve spolupráci se šanghajskou pobočkou agentury Wieden + Kennedy vytvořila 99 dresů na míru inspirovaných emblémy mýtických zvířat, jejichž podobizny se vyšívaly na róby ve starověké Číně. Dres číslo 1 je zlatý drak, čísla 2 až 9 zdobí Kirin (bytost s šupinatým tělem jelena, tváří draka, ocasem býka, koňskými kopyty a jedním či více rohy), dresy od 10 do 19 zdobí lvi, od 20 leopardi, od 30 tygři, od 40 medvědi, od 50 oceloti, od 60 nosorožci, od 70 koně, od 80 jeřábi a od čísla 90 do 99 je na dresech bájný tvor Xiezhi (patřil mezi mýtické jednorožce).

Ťukance počkají

Kampaň „Tackle Can Wait“ (Concussion Legacy Foundation) byla vytvořena pro rodiče, učitele, trenéry a sportovce, kteří hrají americký fotbal, a vysvětluje jim, že při hře by se děti do 14 let měly vyvarovat fyzickým střetům. Kampaň se odvolává na studii, jež ukazuje rizika tohoto sportu pro děti, u nichž následně vzrůstá riziko chronické traumatická encefalopatie (CTE), laicky nazývané jako „boxerská demence”. Kolerace mezi mladistvými hráči a touto chorobou je daleko vyšší než u kuřáků a rakoviny plic. Právě motiv kouření a cigarety byl v kampani stěžejní.

Museum ofsajdu

V některých zemích byl v letech 1921 až 1979 zakázán ženský fotbal. Některé statečné hráčky však pokračovaly. Google se pokusil tuhle etapu „sportovního temna“ zmapovat. Ve spolupráci se Světovým muzeem fotbalu a agenturou AKQA vytvořili zcela prázdné virtuální muzeum ženského fotbalu. Aby se prázdná místa této historie zaplnila, mohl kdokoliv poslat dokumenty, fotografie, zaznamenaná vzpomínky… Tisíce příspěvků zaplnilo zdi online muzea během krátké doby. Jeho slavností otevření pak proběhlo v rámci Světového poháru ženského fotbalu v roce 2019 a následovala putovní výstava.

Ženy ve sportu jsou téma

Agentura VaynerMedia získala pro Budweiser ještě i celkem čtyři zlaté, kromě dvou za „sponzorskou“ kampaň, také dvě za kampaň „Dwyane Wade This Bud’s for 3“ („Dwyane Wade’s Last Swap“). Agentura Afrika vybojovala pět zlatých: dvě pro AB Inbev/Brahma za „Pay Per Beer“, dvě za kampaň upozorňující na diskriminaci pohlaví „Let Her Run“ pro SporTV a jednu zlatou za komunikaci hnutí #GoEqual, v níž hrají hlavní roli hráčky fotbalu, které namísto čekání na sponzory vytvořily vlastní značku. Saatchi & Saatchi New York/Woven Collaborative vyhrála dvě zlaté za spolupráci se značkou Tide s názvem „Laundry Night“. Dvě zlaté pak obdržela i Translation LLC / ESPN za „The Last Dance Deep Fake“.