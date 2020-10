Tipsport se stal strategickým partnerem špičkové české organizace v esportech – týmu Sampi, který vlastní fotbalový reprezentant a hráč italské Sampdorie Janov Jakub Jankto.

Sázková kancelář Tipsport posiluje svoji roli na poli esportů již několik let. „Jsme u těch nejvýznamnějších lig a turnajů, kterými jsou například Tipsport Cool liga v CS:GO, produktově Cool liga ve hře FIFA nebo MČR v počítačových hrách. Mimo strategického partnerství s Playzone, která všechny výše zmíněné soutěže pořádá, jsme se rozhodli spojit naši značku a know – how i s klubovou scénou. Hledali jsme špičkovou stabilní českou organizaci, a proto bylo spojení s klanem Sampi Jakuba Jankta jasnou volbou,“ komentuje zrod spolupráce manažer sponzoringu Tipsportu Martin Ptáčník.

První profi gaming house v Čechách

Sampi působí na nejvyšší úrovni ve hře FIFA a CS:GO. „Zakládáme si na komplexní péči o hráče, proto je součástí přípravy i fitness a zdravý životní styl. Jako první jsme v České republice otevřeli gaming house, který našim svěřencům poskytuje tréninkové podmínky srovnatelné s těmi, které mají ty nejlepší evropské týmy. Dlouhodobým snem je pozvednout český esport na standardy západních zemí a současně naučit fanoušky tradičních sportů i na ten virtuální. S Tipsportem máme společnou vizi, jak toho docílit,“ popisuje Jakub Faul z týmu Sampi, kam se bude spolupráce ubírat.

Noví bookmakeři na esporty

Esporty získávají celosvětově, ale i v České republice velkou popularitu. Během jarní odstávky většiny sportovních soutěží se v České republice dostaly esporty dokonce mezi pět nejsázenějších sportů. „Pozici esportů budujeme i interně v oddělení bookmakerů, které jsme v rámci této specializace významně posílili. Kurzy tak vypisujeme často jako první na světě a snažíme se vytvořit nejširší a nejstabilnější nabídku kurzů na českém a slovenském trhu. U velkých světových eventů vypisujeme řadu unikátních sázkových příležitostí jako jsou kurzy na Pick nebo Ban hrdinů a šampionů, počet killů hráče nebo čas, kdy bude zničena první věž,“ říká šéf oddělení esports Tipsportu Daniel Veselý. „Zaměřujeme se hodně na live sázky (může se sázet přímo v průběhu utkání), kde využíváme vlastní matematické modely. Využíváme také data našich partnerů, kteří jsou v esportech na nejvyšší úrovni. Esporty nás prostě baví, a tak chápeme, co od nás naši klienti očekávají,“ věří své strategii Daniel Veselý.

Sampi podpoří komunitu Tipsportu

Obsah navíc pro fanoušky esportů i komunitu sázkařů Tipsportu přinesou zástupci týmu Sampi.Tipsport v podobě expertních blogů, tipů a analýz na esport turnaje na české, slovenské, ale i světové scéně. „Spoluprací Sampi.Tipsport aktivity Tipsportu na poli esportů rozhodně nekončí. Stáváme se také hlavními partnery Esport hokejové ligy ve hře NHL21, projektu pořádaného agenturou BPA, která se marketingově stará především o českou hokejovou scénu,“ doplňuje Ptáčník.