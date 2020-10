ADC Czech Creative Awards pod rouškou porotce

Letošní vyhlašování „českých reklamních Oscarů“ se vůbec poprvé bude konat online. Jak nepříznivá situace ovlivnila zasedání poroty a rozhodování o vítězných pracích?

Díky. Na začátek opravdu jedno velké díky, které vyjadřuji z pozice člena výkonného výboru ADC. Tohle díky patří všem odvážným agenturám, produkcím, studiím a jednotlivcům, kteří se i přes nelehkou situaci rozhodli přihlásit svoje práce do letošního ročníku Creative Awards.

Letos se sešla opravdu skvělá porota složená ze specialistů na různá odvětví kreativity. Oborové kategorie jako craft, design, copywriting nebo film tedy skutečně hodnotili lidé, kteří k tomu mají co říct. Kromě toho je vždy důležité, „jak si porota sedne“. Přece jenom členů poroty bylo třináct a co člověk, to názor. Myslím, že mohu s klidem za všechny v porotě říci, že chemie byla od začátku nastavená skvěle a všechny diskuze, které jsme nad přihlášenými pracemi vedli, byly jedině konstruktivní. A to i s velkým přičiněním předsedy poroty Javiera Campopiano a Martina Wosky, kteří s námi strávili dva dny připojení online.

Rozhodovat o vítězných pracích je velká zodpovědnost. V kontextu aktuální situace samozřejmě o to víc. Navíc se nikdy při vší dobré vůli prostě nezavděčíte všem. Proto jsme se od začátku snažili nastavit správný balanc mezi „ocenit opravdu jen ty nejlepší práce“ a „ocenit a tím motivovat tvůrce“. Shodli jsme se na tom, že už shortlist je jistou formou ocenění, proto gratulace všem, kteří na něj dosáhli!

Hodnotili jsme poctivě a každý den ze zasedačky odcházeli až za tmy. Univerzální klíč k posuzování prací sice neexistuje, ale kdybych měl definovat jednu věc, která vítězné práce spojuje, řekl bych: odvaha. Dělat věci jinak. Nacházet nové cesty. Podívat se na problém z jiného úhlu. Dotáhnout to do posledního detailu. Jít až na hranu. Nebát se riskovat.

Oproti minulému ročníku chyběla větší pestrost. Což je dáno tím, že některé agentury se letos rozhodly své práce do soutěže nepřihlašovat. K zamyšlení také je fakt, že například craftové kategorie neměly nouzi o silné přihlášky, zatímco kampaňové kategorie na tom byly o poznání hůře.

„Myslím, že se nám podařilo vybrat reel prací, které mají dobrou vypovídací hodnotu o úrovni lokální kreativity“, okomentoval na závěr naši dvoudenní eskapádu předseda poroty Javier Campopiano, Chief Creative Officer, Grey Europe.

I když letošní vyhlašování bude online, máte se na co těšit. Děláme vše proto, abyste nepřišli o svou chvilku slávy a pocit opojného vítězství. Přesné datum brzy oznámíme.

Miky Karas, člen poroty a je člen výboru ADC