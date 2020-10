Psychologie a behaviorální vědy se stávají nedílnou součástí byznysu, ukazuje expert Sam Tatam z Ogilvy Consulting.

Sam Tatam je oceňovaným stratégem a uznávaným průkopníkem využití behaviorálních věd. V londýnském Ogilvy Consulting vede tým psychologů a behaviorálních ekonomů, jejichž doporučení využívají klienti Ogilvy a WPP po celém světě. O své zkušenosti se podělí na konferenci Forum Media.

Co vás o chování lidí naučila pandemie?

Pandemie samozřejmě obrovsky mění naše chování, od nakupování a cestování až po každodenní mezilidský kontakt. Z behaviorálního pohledu to pomáhá klientům a organizacím uvědomit si všechny výzvy, jakým dnes čelíme, jak behaviorální, tak byznysové, a jejich provázanost.

Překvapilo vás něco v tomto ohledu?

Jsou změny, které se daly očekávat, například rostoucí popularita služby Zoom. Na druhé straně vidíme růst pekařského odvětví, což by se možná na první pohled nezdálo tak zřejmé. Ale když se zamyslíme nad tím, jak se lidé více věnují koníčkům, jak si ve svém domově vytvářejí bezpečná útočiště, tak myslím, že začneme chápat i některé změny v nákupním chování. Je to fascinujcí sledovat, jak se chování lidí mění — někdy předvídatelným způsobem a někdy naopak — v racionální rovině — neočekávaně. Když se ale zamyslíme nad psychologií, která za tím chováním je, tak to najednou začne dávat smysl.

Měly by se podle vás společnosti nyní zaměřit na výkon nebo komunikaci brandu?

To záleží na segmentu. Ale jako každá dobrá kampaň, i v tomto případě by se mělo jednat o rovnováhu v obou přístupech. Je tu i průzkum od společnosti Kantar, ze kterého vyplývá, že značky by měly dál normálně komunikovat, i během pandemie. Je to příležitost věci trochu odlehčit, uniknout stresu a k problémům přistupovat i s humorem. Možná máme pocit, že na to nemáme právo, ale lidé to pořád chtějí. Samozřejmě tím nemyslím, že bychom si měli dělat legraci z pandemie. Ale nemusí to být vždy „zkáza a beznaděj“. Lidé touží po úniku, chceme, aby nám značky připomněly, že na konci tunelu je světlo. Nemyslím si, že by spotřebitelé odcházeli od značek, které zůstávají samy sebou.

