Během krizových měsíců pokles v segmentu inzerentů z cestovního roku nahradila, a dokonce i převážila poptávka z e-shopů, uvádí Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje Media Clubu. Podle něj se bude navýšení cen televizní reklamy pro příští rok pohybovat mezi pěti až deseti procenty.

Vlivem růstu sledovanosti roste poptávka po reklamním prostoru v televizi. Pokud by dále byla ekonomická situace nepříznivá, může se to do ní výrazně promítnout?

Růst letošní podzimní poptávky je vyšší než loni na podzim. Prostorová kapacita nám nestačí a potřebovali bychom ji ještě větší. Tento problém se týká více televize než internetu, a to i přesto, že se reklamní kapacita v obou médiích zvýšila. Neříkám, že je to nějak dramatické, ale poptávka po prostoru se zvyšuje.

Jak se bude pohybovat navýšení cen reklamy v rámci Media Clubu? Bude kvůli podobnému zájmu dvouciferné jako v minulém roce?

Náš výhled ohledně inflace pro příští rok se pohybuje v řádu pět až deset procent. Tlak na reklamní prostor mimo jarní covidové období je enormní – přibývají noví klienti, kteří dosud televizní reklamu nevyužívali, a současná situace jim obchodně nahrává.

Proměnila nějak situace jednotlivé zadavatele? Evidujete větší zájem z e-commerce, a naopak třeba menší z módy, cestovního ruchu?

Pokles v některých segmentech inzerentů, jako jsou například cestovní kanceláře, plně nahradila, a dokonce i převážila, poptávka z jiných sektorů, například e-shopů. Televizní reklamu začaly využívat i e-shopy, které ji dosud neměly, a pak firmy, které spustily e-shop a potřebují vybudovat nový prodejní kanál. Tím se zvýšil objem celého e-shopového segmentu. Samotná móda je v e-shopech zastoupena silně od vstupu dvou velkých zahraničních prodejců. Struktura zadavatelů se příliš nemění, například u automotive ale sledujeme záměr víc využívat televizní reklamu pro podporu prodeje, nejen pro launchovací kampaně. Souvisí to s tím, že v minulosti byla tato potřeba částečně limitována kvůli naplněným výrobním kapacitám. Automobilky musí dnes víc tlačit na prodej než dříve.