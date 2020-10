Společnost Coca-Cola uvádí produkty kavárenské značky Costa Coffee do běžného prodeje na český a slovenský trh – zatím to jsou obchody Rohlík, Košík a Makro, na Slovensku Tesco, Kraj a Metro. Společnost plánuje dostupnost produktů dále rozšiřovat i do dalších prodejních řetězců na obou trzích a celé portfolio si zákazníci mohou zakoupit i ve všech Costa Coffee kavárnách. Česká a Slovenská republika patří do první vlny 15 zemí, kde jsou produkty Costa Coffee v retailu k dostání, z celkem 28 plánovaných zemí.

Jednu z největších globálních akvizic v hodnotě 112 mld Kč dokončila společnost Coca-Cola v loňském roce. Po loňské lokální akvizici vody Natura se rozšířila portfolio o další kategorií. „Zařazením značky Costa Coffee do nabídky dále rozšiřujeme skvělé nápojové portfolio skupiny Coca-Cola a naplňujeme tak i naši dlouhodobou strategii provázet zákazníky 24 hodin 7 dní v týdnu – od snídaně až po večerní relax,“ vysvětluje Dan Timotin, generální ředitel Coca-Cola HBC pro ČR a SR, a dodává: „Chceme, aby byl prémiový kávový zážitek dostupný všem i v domácím prostředí, u ranního šálku nebo při práci z domova. Obzvláště v dnešní situaci je to velmi aktuální.“

„Bratry Costovy to stálo 112 pokusů, než přivedli na svět jedinečnou recepturu Mocha Italia a dodnes jsou při výrobě dodržována stejně přísná pravidla a vysoké standardy, které splňuje pouze 5 % všech vypěstovaných kávových zrn. Na celou produkci navíc dohlíží kávový mistr Gennaro Pelliccia, jehož jazyk je pojištěný na 10 milionů liber,“ říká Milan Baka, ředitel kávové divize Coca-Cola HBC pro ČR a SR.





Costa Coffee od roku 2010 mnohokrát vyhrála titul Nejlepšího evropského kavárenského řetězce, v rámci prestižní soutěže European Coffee Awards pořádané agenturou Allegra Strategies. Do ČR se značka dostala roku 2008, kdy byla otevřena první Costa Coffee kavárna v Praze. Tím se Česká republika zařadila mezi dalších 32 zemí světa, ve kterých je dnes celkem 3 820 kaváren, z toho 60 v Česku a na Slovensku (na Slovensku od roku 2019).

Firma hodlá podpořit vstup na trh komunikační kampaní. „V dnešní zrychlené době se i sebejednodušší denní aktivity mohou pokazit, pokud člověk nezačne den šálkem kvalitní kávy. A o tom je i naše nová kampaň Lepší začít s Costou, pomocí které chceme rozšířit řady Costa Lovers v České republice i na Slovensku,“ vysvětlila Kateřina Krčová, Brand manažerka z The Coca-Cola Company ČR a SR.

Coca-Cola nyní nabízí mletou kávu, zrnkovou kávu nebo kapsle kompatibilní s kávovary Nespresso.