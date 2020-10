Společnost MetroZoom ve spolupráci s O2 Media rozšířila možnost chytrého plánování kampaní pomocí nástroje BigPlan i do pražského metra. Nově tak systém umí zákazníkům sestavovat nejefektivnější kampaně přesně pro klientovu cílovou skupinu a poskytnout k ní standardní mediální ukazatele, jako jsou reach, imprese, frekvence, TRP a CPT i ze všech CLV ploch v metru včetně digitálních.

„S využitím big dat mobilního operátora O2 Czech Republic známe toky všech typů cestujících kolem našich CLV ploch v každé stanici metra, v každou denní dobu, každý den v týdnu. Plánovat a vyhodnocovat kampaně na CLV v metru tak mohou naši zákazníci podobně jako u venkovních reklamních ploch na standardní cílové skupiny podle pohlaví, věku, zájmů i socioekonomické skupiny,“ říká Dana Svobodová, jednatelka společnosti MetroZoom.

Plánování kampaní pomocí BigPlan spočívá ve schopnosti algoritmu porovnat miliardy možných kombinací CLV ploch a vyhledat takovou, která dodá výkon kampani. BigPlan hledá takovou kombinaci CLV, která zajistí co nejvyšší počet unikátních zásahů požadované cílové skupiny.

„Službu BigPlan dokážeme poskytovat ve všech stanicích metra. V každé nástupní a výstupní stanici je totiž signál zajištěn BTS vysílačem, ke kterému se mobilní telefon cestujícího vždy připojí. To nám umožňuje přesně změřit zásah každého CLV nosiče, v každé stanici metra, právě kolem procházejícím cestujícím. Veškerá data jsou samozřejmě anonymizovaná a agregovaná,“ vysvětluje způsob zpracování dat Ferdinand Kraus, Head of O2 Media.





MetroZoom nabízí možnost plánování kampaní zdarma již od pěti libovolných CLV ploch, které je možné doplnit dle preferencí klienta tak, aby daná kombinace vždy generovala zásah vybrané cílové skupiny. Plánování je nastaveno na získání maximálního možného reache cílové skupiny, a to buď na požadovaný budget (budget reach), požadovaný počet ploch nebo požadovaný zásah (fixní reach). Plánování lze standardně optimalizovat nejen na reach 1+, ale i na reach 3+, 5+ a 8+. Díky nové funkci storytelling BigPlan zároveň umí nakombinovat CLV plochy do kampaně tak, aby bylo možné cílové skupině s co největším zásahem odkomunikovat více na sebe navazujících motivů.

V současné době disponuje MetroZoom bezmála 1.200 CLV, z nichž 32 je digitálních.