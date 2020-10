V polovině září oznámila Heureka svou první startupovou investici, když získala patnáctiprocentní podíl ve startupu Testuj.to, který na českém trhu pracuje se zákaznickými komunitami a značkám umožňuje získat zpětnou vazbu ve formě autentických recenzí. Projekt starý necelé dva roky investice ocenila na 35 milionů korun. Testuj.to disponuje databází 80 tisíc testerů a platformě rychle přibývají další. O dalším rozvoji a spolupráci s Heurekou, expanzi na zahraniční trhy nebo potenciálu testování pro rádia a televize hovoří zakladatelka Testuj.to Eva Čejková.

Heureka již označuje recenze spojené s testováním Ověřeno zákazníky a testováno s Testuj.to. Společně se chystají na expanzi na zahraniční trhy. Prvním by mohlo být Maďarsko. Zájem trhu o testování produktů neustále roste, což potvrzuje i nárůst počtu poptávek v řádech stovek procent. Potenciál Testuj.to vidí i některá rádia nebo TV jako svůj nový reklamní formát.

Jak dlouho probíhala jednání s Heurekou? Měli zájem i další investoři?

Oslovila jsem více investorů, ale hledala jsem hlavně strategickou synergii, kde si můžeme vzájemně pomoci. Prakticky všem se produkt líbil, zájem byl z více stran. Ze začátku jsme jednali o investici se skupinou Neeco, ale nakonec jsme se dohodli s několika menšími akcionáři a business angely. Ve druhém investičním kole jsme se domluvili se Satya Technology. Loni v prosinci jsem se na jedné akci potkala s Tomášem Bravermanem z Heureky. Oni nás do té doby vnímali jako „nakoupené recenze“. Ale na tom večírku jsme si vše vysvětlili a z byznysového pohledu to hned začalo dávat smysl. Představili jsme širšímu týmu Heureky to, jak platforma funguje a jaké jsou další vize našeho produktu. Heureka byla připravena investičně vstoupit, ale přišel do toho covid. Celý deal vlastně vznikl během opatření jen přes videohovory. Některé dřívější investory jsem díky vstupu Satya Technology částečně vyplatila. Satya drží deset procent, já mám 53 procent a zbytek menší akcionáři z předchozích kol. Heureka vstupovala v prvním kole formou konvertibilního úvěru ve výši 15 procent.

Jakým způsobem je koncipováno možné navýšení podílu Heureky na 40 procent? Od čeho se to bude odvíjet?

Heureka se stává kanálem nepřímého prodeje Testuj.to. Navýšení podílu je úměrné objemu prodaných služeb Heurekou. Bohužel nemohu potvrdit konkrétní čísla, jedná se však řádově o jednotky až desítky milionů korun v prvních letech.

Je v plánu expanze na zahraniční trhy?

Bavíme se s Heurekou o zahraničí, působí v devíti státech. Maďarsko bude asi jedním z prvních trhů, na které se chystáme už v horizontu měsíců. Aktuálně zde zaznamenáváme nejvyšší poptávku od nadnárodních značek. Vzhledem k tomu, že náš produkt disponuje jedinečnou funkcionalitou, která umožní každému webu využít naše know-how a začít stavět vlastní komunitu mikroinfluencerů/testerů, je otázka, zda produkt nasadíme k nim a budeme budovat komunitu přímo kolem Heureky, nebo půjdeme cestou hledání a postupného získávání vhodných oborových komunit přímo. Zatím finální strategie a rozhodnutí nepadlo.

Vidíte, že se značky v poslední době více obracejí k práci s komunitami a chtějí autentickou zpětnou vazbu?

Za sedm let od vzniku projektu Ženy s.r.o., kde jsme se vlastně celý proces testování a sdílení recenzí učili, se změnil přístup klientů k tématu recenzí. Zatímco před sedmi lety se značky recenzí bály, tři roky zpátky už chápaly jejich potřebu a v posledním roce si vzhledem k růstu e-commerce uvědomily sílu a potřebu recenzí pro prodeje. Během covidu přišla druhá vlna zájmu a nabrali jsme řadu klientů. Během měsíce jsme udělali 104 kampaně, šlo opět o nárůst v řádech stovek procent oproti předchozím měsícům. Během pandemie jsme získali například Henkel, zkusili jedno testování a postupně přidávali další produkty. Recenze jsme generovali pro Heureku, a naši microinfluenceři je dávali také na dm drogerii, Notino nebo lékárenské e-shopy. Intenzivně se připravujeme na další vlnu zájmu, která už opět postupně začíná stoupat.

Kolik máte v databázi lidí, kteří chtějí produkty testovat?

Celkem máme téměř 80 000 testerů a s každým měsícem přibývají v řádech tisíců. Obecně se nám zatím daří uspokojit pouze něco málo přes 20 procent testerů. Společně s partnery však chystáme další produkty a služby, které nám pomohou komunitu ještě lépe zapojit. Recenze influencerů jsou vždy objektivní, s minimálním počtem 300 úhozů a s uvedením silných a slabých stránek. Testuj.to je i napříč světem unikátní, jinde jsou v jedné komunitě třeba ženy, důchodci a rybáři dohromady. My máme pod sebou dva weby (včetně mediálních portálů s návštěvností v řádech jednotek milionů unikátních návštěvníků) čili 20 různých komunit. Lidé tam chodí, protože si chtějí povídat, jsou to zájmové komunity a na testování narazí při brouzdání po webu. Je třeba ale mít těch produktů nebo značek na každou komunitu několik, jinak jsou zbytečně „prázdné“ a nevyužívá se potenciál. Potřebujeme získat velké značky, které tuto komunitu využijí a nabídnou stovky až tisíce produktů k testování, které do těchto komunit pošleme. Pár plug-inů k budování komunit máme dnes už i na webu některých značek jako například Gynella.

S tím asi Heureka dokáže pomoci. Už se to na zájmu značek projevilo?

Hned první týden po podepsání jsme už měli prezentace pro Asus, deLonghi, Oral-B a další velké klienty. Ohlasy z jejich strany byly vždy pozitivní. Pro recenze na internetu je v době rozmachu e-commerce vhodná doba. Ostatně ze zahraničních studií plyne, že více než 72 lidí si produkt nekoupí, pokud u něj není recenze.

Jaké komunity jsou pro značky zajímavé? Budete do portfolia přidávat i nové?

Čekáme i s jakými dalšími podněty a návrhy přijde Heureka. Měli jsme schůzku se značkou Nutrend, kterou zajímá komunita sportovců a zároveň Playstation hráčů. Máme vlastní komunitu Games.cz, o níž takový zájem paradoxně není, protože si řada lidí myslí, že jde o puberťáky, přitom jsou to běžně manažeři a byznysmeni, kteří prostě rádi hrají. Segment outdoor, lyžařů, kutilů, cyklistů nebo třeba rybářů je zajímavý. Rybáři jsou obrovská a loajální komunita, rádi sdílejí zkušenosti ve velkém detailu. Heureka nám také potvrdila růst tohoto trendu a více se na něj zaměří. Jako žena-matka paradoxně nemusím komunitu matek, protože jsou zvyklé dostávat všechny produkty zadarmo a všichni si je až příliš hýčkají.

Roste zájem i od klientů mimo segment rychloobrátkového zboží či elektroniky?

Máme plug-in na Frekvenci 1, které bude spouštět v horizontu měsíce vlastní podcast na platformě Youradio Talk i pořad o testování a budou lidem nabízet, aby šli na jejich web testovat. Mají milion RU měsíčně a hledají nový formát. Mít silnou online komunitu je pro ně cesta, jak alespoň trochu z krize ven a v situaci škrtů jim nabízíme nový reklamní formát. Beta verze je už hotová, líbí se to i značkám a slyší na to. Pro klienty je zajímavé i regionální cílování, nejpozději na jaře spustíme i velmi zajímavý projekt s jednou televizí. Testování v rámci komunit nespočívá jen v onlinu, je třeba lidi vtáhnout do děje. Marketing se v této nelehké době vrátí na pavlače. A pořady v rádiu nebo televizi chceme k lidem promlouvat.

Jaké jsou další plány na rozvoj?

Chceme pracovat s kvalitními influencery, plánujeme produkt obohatit o gamifikační prvky a vzájemné i redakční hodnocení přínosu jednotlivých recenzí a konkrétních testerů. Pokud někdo dostane produkt a nedodrží pravidla při psaní recenzí, padá automaticky na černou listinu. Chceme více pracovat s oblastí deep dat, mít o lidech co nejvíce informací, abychom na ně byli schopni cílit produkty, které je baví testovat a aby klient věděl, že to hodnotí relevantní mikroinfluencer. Za dva roky přijde novela z Evropské unie, která se zaměří na oblast komerčních spoluprací, jdeme tomu naproti. Už nyní máme implementované prvky autentizace testerů, abychom zabránili vytváření tak zvaných Podvodných recenzí / profilů. Nejde jen o rozvoj komunit a testerů, ale i samotného softwaru Testuj.to. Máme jeden nový produkt, který nás ve spojení s Heurekou na trhu ještě více odliší. Nechceme však předbíhat a produkt představíme během následujícího půl roku…