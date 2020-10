Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, jehož vyhlašovatelem je Český rozhlas, se poprvé ve své historii uskuteční převážně v on-line prostředí. V souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací nabídne program festivalu živé on-line streamy debat odborných porot s tvůrci děl a poslech soutěžních příspěvků z pohodlí domova.

„Festival Prix Bohemia Radio si i letos zachová svůj mezinárodní rozměr a představí to nejlepší z rozhlasové tvorby. Návštěvníci sice letos bohužel přijdou o většinu tradičního doprovodného programu v Olomouci; on-line podoba festivalu jim ale zase nabídne jiné atraktivní formáty. Věřím, že si festival nadále zachová své tradiční příznivce a přiláká i nové publikum,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio se uskuteční ve dnech od 12. do 14. října částečně z Olomouce a částečně z Prahy. Ve třech festivalových dnech nabídne čtyři soutěžní kategorie, divadelní představení a debatu Českého rozhlasu Plus na téma Big Data – Komfort versus soukromí. Tradiční veřejné poslechy soutěžních děl spojené s debatami odborných porot, tvůrců a diváků se letos kvůli přijatým vládním opatřením uskuteční on-line. Soutěžní příspěvky si veřejnost může poslechnout na webových stránkách festivalu z pohodlí domova až do neděle 18. října 2020.

V pořadí 36. ročník festivalu zahájí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a ředitel festivalu Josef Podstata netradičně v prostorách v Moravského divadla Olomouc v úterý 13. října ve 20.00 hodin, po kterém bude následovat představení Divadla Ungelt s inscenací 4000 dnů s Hanou Maciuchovou, Petrem Stachem a Ondřejem Novákem.