Českou nábytkářskou firmu Ton opustil její dlouholetý marketingový ředitel Jan Juza, který společně se svým týmem stál mimo jiné za úspěšnou změnou vizuální komunikace firmy a jejím směřováním až do současnosti. Marketingovou manažerkou Ton se stává Anna Handlová, která ve společnosti působí sedm let, doposud se jako marketingová specialistka starala o PR a média.

Jan Juza přišel do Ton v roce 2009, a to na pozici marketingového specialisty. Po necelých dvou letech se již stal šéfem marketingového oddělení. Firma, která sází na spojení známých českých i zahraničních designerských osobností s kvalitní prací a řemeslností, byla za dobu jeho působení oceněna na několika soutěžích: Red Dot Design Award, Wallpaper* Design Awards, German Design Award, Iconic Awards nebo iF Design Award. Posledním oceněním je Red Dot 2020 za věšáky Logs designérů Romina Heideho a Hanny Litwin nebo German Design Award 2020 pro křeslo Leaf navržené italským studiem E-ggs.

Kromě účasti v soutěžích spočívalo těžiště marketingové komunikace společnosti v době před epidemií zejména ve veletrzích a v prezentacích na oborných akcích. „Nyní došlo k omezení veletrhů a více se zaměřujeme na online komunikaci, nicméně veletrhy pro nás zůstávají velice důležité a pro příští rok už na ty nejdůležitější připravujeme nové expozice,“ říká Anna Handlová.

Jan Juza nyní zamířil do mladé bílovické společnosti Egoé, mezi jejíž hlavní činnosti patří vytváření venkovního nábytku, sportovního vybavení a kempingových vestaveb. Firma Egoé je rovněž držitelem několika designových ocenění včetně Red Dot a u jejího zrodu stáli zakladatelé společnosti Mmcité, jež se orientuje na výrobu moderního městského mobiliáře. Tu založili ve Zlíně už v roce 1993 designeři Radek Hegmon a David Karásek. Nyní pod ní (Mmcité+) spadají kromě zmíněné Egoé také projekty studio 519 a magazín 519 nebo festival WiFič VEN!