Anna Brůžková

⭐⭐⭐

Designér této podpory prodeje nejspíše nejvíce pamatoval na jednoduchost. V tomto případě je to možná až moc málo. Jednoduchý dřevěný altánek se slatwall funkčností v zádech ve mně absolutně neevokuje petfood. Nejen že slatwall je až zbytečný s ohledem na obsazení pouze horních řad, ani dřevěné sudy nejsou nijak poznačené. Z dálky bych rozhodně nepoznala, že jde o pochutiny pro psy. Je to škoda, protože nápad to byl nejspíš dobrý, ale bohužel nedotažený.

Linda Petrová

⭐⭐⭐

Bezobal i pro zvířata je trend a tady tvoří přírodní materiály hezký rámec k produktům, doplněno o hračky, „pod jednou stříškou“. V jednoduchosti je síla, jen by bylo dobré jednotlivá krmiva viditelně označit, aby bylo jasné, co je pro psy a co je pro kočky…, nebo jen pro psy?