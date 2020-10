Stovka nejvýznamnějších značek světa má podle žebříčku společnosti Interbrand celkovou hodnotu dva biliony dolarů a meziročně si polepšily o devět procent. Růst ale táhnou ty nejsilnější brandy, jako Apple a Amazon, jinak kvůli pandemii více než polovině značek hodnota klesala.

Americký výrobce elektroniky Apple opět obsadil první místo v žebříčku Best Global Brands podle společnosti Interbrand, hodnota jeho značky se blíží 323 miliardám dolarů a oproti loňskému si polepšila o 38 procent. Ještě významnější růst má ale za sebou největší e-shop světa Amazon, jehož byznys výrazně roste díky pandemii koronaviru. Hodnota brandu Amazonu přesahuje 200 miliard dolarů a je o 60 procent vyšší než loni. O 53 procent si pak polepšila hodnota značky Microsoft, která se dostala na 166 miliard. Amazon s Microsoftem tak zamíchaly s pořadím na nejvyšších příčkách, když odsunuly loňskou druhou nejvýznamnější značku světa Google na čtvrté místo – ta si totiž meziročně o procento pohoršila (hodnota165,4 miliardy dolarů). První pětku pak uzavírá loni šestý korejský výrobce elektroniky Samsung (+2 procenta, 62,3 miliardy dolarů).

„V žebříčku vidíme podobný vývoj jako ve společnosti, která je více polarizována kvůli pandemii a širšímu pobouření ve společnosti. Hodnota roste 43 procentům značek, zatímco u 57 procent si pohoršila. Oproti tomu loni jich klesalo 29 procent,“ říká Charles Trevail globální CEO společnosti Interbrand, která je divizí komunikační sítě Omnicom a žebříček nejhodnotnějších značek samostatně vydává od roku 2010.

Sociální nováčci

V přehledu Best Global Brands se i díky pandemii dařilo sociálním sítím, u nichž lidé letos tráví ještě více času. Poprvé se tak do žebříčku probojovaly značky Instagram (19. místo s hodnotou 26 miliard dolarů), YouTube (30. místo s hodnotou 17 miliard) a letošní hit vzdálené komunikace Zoom (100. místo s hodnotou 4,5 miliardy dolarů).

Po třech letech se do žebříčku vrátila i značka Tesla, která obsadila 40. místo s hodnotou 12,8 miliardy dolarů. Americká automobilka, kterou buduje miliardář Elon Musk, zažívá neuvěřitelný růst i co se týče jejích akcií. Díky tomu v tržní valuaci letos přeskočila i největší světovou automobilku, japonskou Toyotu, ačkoli Tesla v roce 2019 vyrobila 30krát méně aut a měla i 10krát nižší tržby. V přehledu Best Global Brands si ale Toyota přední pozici mezi automobilkami udržela, je na 7. místě s hodnotou 51,6 miliardy dolarů.

Tesle pravděpodobně pomáhá image firmy, která výrobou elektromobilů přispívá k ochraně životního prostředí. Změna klimatu je podle Interbrand ostatně další apokalyptickou událostí, s níž se budou muset firmy v budoucnu vyrovnávat. „Díky tomu se udržitelnost stala pro společnosti i značky radikální prioritou. Například Microsoft se zavázal, že bude do roku 2030 uhlíkově negativní, ne jen neutrální. A z žebříčku letos vypadla společnost Shell,“ uvádí Charles Trevail.

Mezi skokany roku pak patří i moderní mediální společnosti zaměřující se na streamování, u nichž lidé během pandemie tráví více času. Na hudbu a podcasty se soustředící Spotify zaznamenal růst hodnoty značky o 52 procent. Nyní činí 8,4 miliardy dolarů a je na 70. místě, což představuje skok o 22 příček. Filmový Netflix si pak polepšil o 41 procent a s hodnotou brandu blížící se 12,7 miliardám dolarů se dostal na 41. místo.

Luxusní poklesy

Naopak negativně se efekt nákazy covid projevil například v případě obchodních řetězců s módou, jimž padají prodeje i kvůli tomu, že musely zavírat kamenné obchody. Hodnota značka Zara si meziročně pohoršila o 13 procent na 14,9 miliardy dolarů a skončila na 35. místě. Podobně o 14 procent na 14 miliard dolarů poklesla hodnota brandu H&M, jenž je letos na 37. místě.

„Covid efekt“ pak stíhá i na značky luxusního zboží. Ty podle Interbrendu patřily dva uplynulé roky k nejrychleji rostoucím segmentům, zatímco letos zažily pokles mezi jedním až devíti procenty. Jedinou výjimkou je Hermés, hodnota jeho brandu zůstává nezměněná na úrovni necelých 18 miliard dolarů a umístil se na 28. příčce žebříčku. Pomáhá mu výjimečné vnímání značky, podobně jako je tomu v případě whisky Johnnie Walker ze skupiny Diageo. Na jejím byznysu se krize způsobená pandemií projevila negativně, ale na značku to vliv nemělo, díky tomu se vrátila do přehledu Best Global Brands a s hodnotou 4,6 miliardy dolarů je na 98. místě.