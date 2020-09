Jako čtyři rovní společníci založili Hana Fialová, Ondřej Wünsch, Mladen Grebo a Jan Havlín strategicko-kreativní agenturu Goodkin. Ta se má podle vyjádření z tiskové zprávy věnovat „positioningu a budování distinktivních značek, komunikační a obsahové strategii, kreativní komunikaci, audiovizuální produkci a koordinaci komunikačních aktivit klientů“.

Všichni společníci mají zkušenosti z nadnárodních agentur. ,,Začínali jsme prací na velkých značkách v ,provařených’ agenturách. Byli to ale až naši klienti z oboru technologií, kteří nám otevřeli oči, jak má vypadat organizace 21. století,“ uvádí k tomu Mladen Grebo. A Jan Havlín připojuje: „Kreativitě se nejvíce daří tam, kde vládne svoboda. Proto budujeme agenturu podle vzoru tyrkysových organizací,“ komentuje filosofii agentury Hlavín. Tento organizační model se podle něj vyznačuje plochou strukturou, vyšší mírou sebeřízení a důrazem na dynamické, fluidní týmy.

Ačkoliv se všichni zakladatelé v jeden čas nesetkali u jedné agentury, všechny spojuje jejich působení v DDB Prague.

Hana Fialová, bývalá projekt manažerka agentury Taste, působila v DDB na přelomu let 2018 a 2019. Ondřej Wünsch strávil v DDB jako art director posledních sedm let. Mladen Grebo působil necelé poslední tři roky jako digitální strategický plánovač v agentuře Proximity Prague, kde se staral o Shell, Proctor&Gamble, Pepsi, Mercedes Benz, Český Rozhlas, Johnnieho Walkera, ČSOB nebo E.ON. Před tím Grebo šéfoval digitálnímu oddělení v Tribal DDB Prague. Copywriter Jan Havlín je od konce roku 2018 freelancerem, předtím pracoval pět let na střídačku v DDB a Ogilvy.