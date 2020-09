Další televizní kampaň s duem „bankéřů“ Tomáši Jeřábkem a Měcháčkem spouští tuzemská Air Bank. Dvojice spotů představuje novou možnost půjček na tři měsíce bez úroků.

Z výzkumu, který si Air bank udělala mezi klienty na trhu vyplynulo, že nákup na splátky, ale třeba i menší spotřebitelská půjčka nebo platba kreditní kartou jsou mezi Čechy stále poměrně široce rozšířenými způsoby, jak vyřešit nečekaný výdaj, kterým je například rozbitý spotřebič.

„Přestože především nákup na splátky řada lidí využívá opakovaně, odhalili jsme hodně negativ, která jim vadí a kde se tak otevírá prostor pro zlepšení. Lidem například vadí, že úvěr museli řešit s prodavačem, vyřízení trvalo dlouho nebo, že nakonec dostali kreditní kartu, o kterou vůbec nestáli,“ popisuje tisková mluvčí banky Jana Pokorná.

Air Bank v komunikaci spojila tři funkcionality, které představila v poslední době – založení účtu přes mobil, možnost okamžitého placení chytrým telefonem (bez nutnosti čekat na obdržení plastové karty) a rychlé a jednoduché sjednání kontokorentu v aplikaci My Air. Výše úvěrového rámce je stejná jako u kontokorentu a to od 5 tisíc do 50 tisíc korun. Tříměsíční bezúročné období si může klient sjednat do konce roku 2020.





Nabídku mohou využít také stávající klienti Air Bank, a to i ti, kteří už kontokorent čerpají.

„Máme připraveny dva spoty. Klasickou 30vteřinovku a zkrácený 10vteřinový spot. Kampaň startuje 5. října a poběží minimálně měsíc. Kromě televizní kampaně plánujeme také online kampaň a nabídku podpoříme rovněž PR aktivitami i přímou komunikací na naše klienty,“ dodala Jana Pokorná.

V oblasti kreativity spolupracovala Air Bank s agenturou McCann. Média pro ni plánují a nakupují Médea a Mediatrix, v onlinu to jsou agentury a Acomware a Ogilvy.