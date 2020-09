Super zoo má aktuálně asi 12 procent trhu. Podle obchodní ředitelky Veroniky Zárybnické to má být do pěti let čtvrtina. Pomoci má expanze, nové služby a omnichannel.

Pro letošek jste si naplánovali dvacet nových prodejen. Daří se plán plnit?

Letos jsme prozatím otevřeli třináct nových prodejen, další chystají, plánu se tedy držíme. Další desítka prošla přeměnou do nového konceptu Super zoo 4. generace. Jako jedni z mála retailerů jsme i přes období koronakrize naši expanzi nezastavili a přijali jsme i lokace, které naše konkurence odmítla.

Jak se pandemie promítla do tržeb a chování zákazníků?

V rámci covidu zůstaly naše prodejny otevřené, protože segment chovatelských potřeb patřil od začátku restrikcí do výjimek. V e‑commerce

i kamenných prodejnách korelovaly výkyvy tržeb s nařízením vlády. Bylo vidět, že lidé mají tendenci se předzásobit. Naše prodejny, které jsou umístěny v obchodních centrech, pocítily zásadní pokles tržeb. Takových prodejen máme ale jen pár. Drtivá většina prodejen Super zoo se nachází v retail parcích, které jsou v porovnání s obchodními centry vnímány jako bezpečnější. To je dáno zejména přímým vstupem z parkoviště do prodejny. Potvrdili jsme si také, že omnichannel prodej, včetně e‑shopu, je pro nás ta nejlepší cesta.

Jaké jsou nyní trendy v pet care?

Největším tématem jsou samozřejmě krmiva. Stejně jako u lidské stravy, tak i u domácích mazlíčků vzrůstá znalost a povědomí o rozdílných kvalitách krmiva, zákazníci se začínají v rámci oboru více vzdělávat a zajímá je, čím svého čtyřnohého přítele krmí. Čeká nás ale ještě hodně práce. Tím myslím nejen Super zoo, ale také výrobce a specializované prodejce chovatelských potřeb. Je zde stále obrovský koláč trhu, který si berou supermarkety, kam lidé chodí nakupovat economy krmiva.

Jaké novinky pro zákazníky chystáte?

Novinky pravidelně přinášíme nejen v sortimentu, ale také ve službách. Například jsme spustili vlastní rozvoz Same day delivery v Bratislavě. Do konce roku se ho dočkáme v Praze a postupně i v dalších velkých městech. Další službou, kterou přinášíme, je click & collect do 60 minut. Přes léto jsme v rámci remodelingu dvou pražských prodejen otevřeli Super zoo psí salon a službu plánujeme tento rok ještě v dalších dvou prodejnách. Chystá se také spouštění nového věrnostního programu.

Na jaké marketingové aktivity se nyní zaměřujete?

Dlouhodobě jsme byli aktivní zejména ve výkonnostních formách reklamy. Letos poprvé, paradoxně v období koronakrize, jsme spustili nadlinku. Cítili jsme jako naši povinnost vyjádřit úctu a poděkování našim kolegům v prodejnách. Marketingový budget pro nadcházející období jsme oproti předchozímu roku ztrojnásobili, proto bude budoucnost našeho mediamixu hodně jiná než v posledních letech.

V čem je podle vás vaše konkurenční výhoda?

Hlavní výhodou našich prodejen je jejich lokace (retail parky) a formát, který nám na průměrné rozloze 300 metrů čtverečních dává možnost nabídky širokého sortimentu. Na své si přijdou nejen majitelé psů a koček, ale také teraristé a akvaristé. Spoustu výrobků prodáváme pod vlastní značkou, což nám dává obrovskou flexibilitu reagovat na požadavky trhu. Chceme být blíže našim zákazníkům, a proto ani v dalších letech neplánujeme utlumit aktuální trend expanze. Věřím, že díky novému designu a ochotnému personálu je pro zákazníky návštěva prodejen Super zoo zážitkem. Spustili jsme službu psího salonu. Toto všechno jsou dílky skládačky, které do sebe fantasticky zapadají a tvoří jedinečný celek Super zoo.