Městský soud v Praze v souvislosti s odvoláním společnosti Rencar rozhodl, že smlouva, kterou firma uzavřela s Dopravním podnikem (DPP) je neplatná. Spor se přesto vrací na Obvodní soud pro Prahu 9, jelikož podle členů senátu nebylo jasné, o čem v jednom z bodů rozsudku rozhodoval.

Smlouva z roku 1997 zahrnuje exkluzivní pronájem desítek tisíc reklamních nosičů na dopravních prostředcích, v metru nebo na zastávkách. Měla platit do roku 2031, DPP ji však vypověděl v roce 2016 poté, co ji jeho vedení a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označily za nevýhodnou. Soud před rokem rozhodl, že smlouva byla od počátku neplatná kvůli neurčitosti předmětu nájmu – proti tomu se Rencar odvolal.

Odvolací soud ve čtvrtek rozhodl, že potvrzuje platnost výpovědi smlouvy. Uznal však možné pochybení v rozsudku týkajícího se požadavku Rencaru na určení vztahu mezi oběma stranami – podle soudu společnost dostatečně nespecifikovala, jaký vztah by měl být posuzován a od firmy žádá doplnění.

Advokát DPP Ondřej Krotil konstatoval, že v hlavních bodech soud potvrdil závěry pozitivní pro jeho klienta a není podle něho důvod měnit strategii a argumentaci, se kterou právníci DPP pracovali.

DPP již v soutěži vybral pro některé reklamní plochy nové nájemce. „Ti nám hradí ročně částku ve výši více než 150 milionů korun, což je třikrát více, než dosud hradila společnost Rencar za několikanásobné množství využívaných reklamních ploch,“ uvedl pro ČTK ve středu mluvčí DPP Daniel Šabík.

„Odvolací soud dnes v zásadě řekl, že spor o platnost smlouvy se vrací na začátek. Dopravní podnik nemůže nadále tvrdit to, co již řadu let veřejně prohlašuje, tedy že je smlouva absolutně neplatná,“ reagoval na verdikt soudu mediální zástupce společnosti Rencar Jiří Chvojka.

„Věříme, že soud první instance nyní vezme v potaz naši argumentaci a fakt, že obě strany smlouvu řadu let plnily a za platnou ji považovaly. Není možné říci, že je neurčitá smlouva, o jejímž předmětu mezi stranami nebyl za 19 let od jejího uzavření ani jediný spor,“ říká Ladislav Peterka, právní zástupce společnosti Rencar.

