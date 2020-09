Michiel Kernkamp nastoupí na pozici generálního ředitele Nestlé Česko a Slovensko dne 1. října. Sídlit bude v Praze, odkud bude mít přímou odpovědnost nejen za Česko a Slovensko, ale od 1. ledna 2021 také za Maďarsko, Polsko a pobaltské státy. Ve funkci vystřídá současného generálního ředitele Torbena Emborga, který řídil podnikání Nestlé na českém i slovenském trhu od roku 2010 až do současnosti.

„Těším se na spolupráci s českým a slovenským týmem, stejně jako na týmy z Maďarska, Polska a Pobaltí. Společně budeme objevovat a nabízet sílu ukrytou v potravinách pro zlepšení života našich spotřebitelů a všech zainteresovaných stran v těchto zemích,“ říká Kernkamp.

Ten začal svoji kariéru v roce 1995 v Nestlé Malajsie, kde zastával různé pozice v oblasti prodeje a marketingu. V roce 1998 byl jmenován provozním ředitelem pro Čínu, Japonsko, Koreu a Oceánii se sídlem ve Švýcarsku. V roce 2001 se vrátil do Malajsie jako ředitel divize kávy a nápojů v Nestlé Malajsie/Singapur. Od roku 2005 do roku 2009 vedl japonské podnikání v oblasti kávy a nápojů jakožto divizní ředitel se sídlem v Kobe. Následně vstoupil do Nestlé Professional na pozici ředitele globálních značkových nápojů se sídlem ve Vevey. O sedm let později se přesunul na skandinávský trh jako tamní generální ředitel.

Kernkamp se aktivně zajímá o spolupráci s dalšími subjekty v potravinářském řetězci při zlepšování udržitelnosti, inkluze a zdraví v potravinářském systému. Během svého působení v severských zemích pravidelně vystupoval na místních i mezinárodních fórech na téma lepšího využití potravin a snižování jejich plýtvání.

Současný generální ředitel České a Slovenské republiky Torben Emborg, který na své pozici působil deset let, převezme roli generálního ředitele skandinávského trhu a vystřídá Kernkampa.