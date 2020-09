Na soutěži ADC Czech Creative Awards 2020 byla vyhlášena cena čtenářů Aktuálně.cz za nejlepší reklamu poslední dekády. Tou se na základě veřejnoho hlasování stal spot „Ranvej duel“ od agentury Saatchi & Saatchi pro T-Mobile.

Spot z roku 2017 z produkce Boogie Films patří do série s hercem Ivanem Trojanem v hlavní roli. Kampaň zvítězila v konkurenci prací, které během posledních deseti ročníků získaly nejvyšší ocenění v kategorii TV/Cinema soutěže Czech Creative Awards (dříve Louskáček), kterou pravidelně vyhlašuje Art Directors Club Czech Republic.

„Máme z ocenění obrovskou radost. Je to divácká a čtenářská cena, takže odráží přesně naši filosofii: my totiž tvoříme reklamy pro lidi, pro zákazníky a ne pro odborné poroty reklamních festivalů. Beru to tak, že diváci hlasovali nejen za ‚Ranvej duel’, ale za naši dlouholetou sérii s Ivanem Trojanem, ať už byl pilot, učitel nebo kosmonaut. Naším dlouhodobým cílem je dělat vtipné reklamy, které si lidé pamatují i několik let a můžete se na ně podívat i s odstupem času. Jsme prostě v reklamním světě ‚jinej gang’, kdybych mohl citovat další z našich kampaní,“ komentuje získané ocenění Ondřej Hübl, kreativní ředitel Saatchi & Saatchi.

Ranvej duel zvítězil v poli nominovaných prací výrazným rozdílem a ukázal, že publikum na populární sérii rozhodně nezapomnělo. S odstupem na celkovém druhém místě skončila divoká karta za letošní rok – na cenu ADC Czech Creative Awards 2020 teprve nominovaná práce Breaking the Silence od agentury VMLY&R pro organizaci Post Bellum. Na velmi těsném třetím místě se pak umístila zahraničními cenami ověnčená práce Nikdy nevystřelená kulka, kterou v roce 2013 pro Český helsinský výbor připravila agentura Havas.

„Celkem v anketě hlasovalo téměř 4500 čtenářů, takže cena má rozhodně svoji váhu. Z výsledku je vidět, že typickou českou reklamu založenou na humoru spotřebitel vnímá, má rád a pamatuje si ji i po letech,“ dodává k tomu David Suda, předseda ADC Czech Republic.

Cenu čtenářů Aktuálně.cz si autoři slavnostně převezmou v rámci slavnostního udílení ADC Czech Creative Awards 2020 – ceremoniál vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru proběhne netradičně online, přesný termín bude zveřejněn v nejbližší době.