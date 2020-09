Ovlivní ČTÚ bezplatné pozemní televizní vysílání? Čím nasytíme potřebu obsahu nových vysílacích platforem? Komu připadnou další dvě plánované sítě DVB-T2? Na tyto a další otázky bude hledat odpověď konference Digimedia 2020.

Zhruba do měsíce by měl mít Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jasno, jakým způsobem přidělí kmitočty pro další dvě televizní sítě nové generace DVB-T2. Vedle čtyř celoplošných multiplexů DVB-T2, které postupně nahrazují vypínané celoplošné sítě DVB-T, tak vzniknou ještě dva rozvojové multiplexy, o které je mezi operátory obrovský zájem. Vedle tradičních hráčů – Českých Radiokomunikací a Digital Broadcasting – totiž chce do hry vstoupit i společnost Prague Digital TV, která provozuje regionální pražský multiplex, jehož kapacitu pronajala satelitnímu Skylinku pro placenou televizní službu v DVB-T2.

Skylink se v minulosti pokusil žádat o kmitočtové příděly pro provoz celoplošné sítě DVB-T2. Zopakuje svůj pokus znovu prostřednictvím Prague Digital TV? A kdo všechno a za jakých podmínek vlastně bude moci žádat o ony rozvojové sítě DVB-T2, z nichž jedna by měla být regionální a druhá celostátní? Odpovědi na tyto otázky nabídne 15. ročník odborné konference Digimedia 2020, jíž se zúčastní i předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková a zástupci všech zainteresovaných firem. Rozhodnutí ČTÚ může ovlivnit poměr sil mezi provozovateli televizních vysílačů a narušit dosavadní model bezplatného pozemního televizního vysílání.







Dosavadní kroky v přechodu na DVB-T2 vedly ke zlepšení pokrytí všech celoplošných sítí pro pozemní digitální televizi. České Radiokomunikace významně posílily pokrytí multiplexu 23, který je nástupcem vypínaného multiplexu 3. Spokojená může být i společnost Digital Broadcasting, jejíž generální ředitel Radim Pařízek říká: „Přechod na DVB-T2 jsme úspěšně zvládli s atraktivním obsahem a lepším pokrytím multiplexu 24.“

15. ročník odborné konference Digimedia je na programu ve čtvrtek 15. října 2020 a uskuteční se v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách. Pořadatelem je Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK).