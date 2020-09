Jmenujte jakýkoli trend, který hýbe světem, a buďte si jisti, že pro něj dříve či později naleznete ekvivalent v nabídce pro domácí mazlíčky. Značky nabízejí psí a kočičí granule v bio kvalitě, pro milovníky návratu k přírodě jsou zase dostupné raw produkty. Psi a kočky mají vlastní wellness, erotické hračky i karavany. Objevují se i bezobalové obchody.

Trh pet food má přitom podle globální studie společnosti Grand View Research hodnotu kolem 90 miliard amerických dolarů a do roku 2025 by měl růst téměř pětiprocentním tempem. Podle zjištění společnosti Nielsen Češi za posledních dvanáct měsíců (od srpna 2019 do července 2020) utratili v maloobchodě za krmivo 5,6 miliardy korun. Potrava pro psy a kočky v meziročním porovnání roste z hlediska hodnoty maloobchodních tržeb o dvě procenta i díky zájmu o psí pamlsky.

Trend potvrzuje i Eva Krejčí, marketingová manažerka Purina Petfood Nestlé Česko. Roste podle ní i poptávka po prémiovém krmivu s extra zdravotními benefity, tedy i krmivu pro stárnoucí psy. Trendu bio či raw ale v Purině nepodlehli. „Prezentované výhody těchto granulí, kterými má být zpracování za nízkých teplot, jsou spíše nevýhodami. Oproti klasické extruzi nedochází k narušení škrobů a bílkovin, a tedy ke zvýšení stravitelnosti těchto surovin a tím celého krmiva. Zároveň za nižších teplot nemusí vždy docházet k likvidaci různých patogenních organismů. My si stojíme za tím, že klíčové je přinášet našim mazlíčkům vyváženou stravu, s vysokou stravitelností, postavenou spíš na vědeckých základech, než na krátkodobých trendech,“ říká Krejčí. Přesto jsou podle ní inovace v oblasti pet food velmi důležité. Majitelé koček vyhledávají stále nové textury a příchutě, protože jejich miláčci jsou vybíraví. V kategorii psího krmiva dvojciferně rostou přírodní (natural) krmiva obohacená například o různé superpotraviny.

