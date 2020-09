Hamleys chce krizi překonat i pomocí vlastního e‑shopu Jabadaba.cz, prozradila v rozhovoru s MAM Karolína Steinerová, marketingová a PR manažerka společnosti. Ten loni firma bez větší reklamy spustila a nyní se má radikálně rozrůst.

Jak citelně vás krize zasáhla?

Situace pro nás byla a stále je hodně komplikovaná, protože fungujeme na principu, že k nám lidé musí přijít za zážitkem. Češi i turisté. V obou případech je propad obrovský. Místo, na kterém máme obchod, patří z hlediska nájmu k nejdražším ulicím na světě. Bylo to komplikované, než jsme se dohodli s pronajímatelem. I teď máme obrovskou ztrátu, nicméně se nám minimálně do konce roku podařilo nastavit relativně slušné podmínky, abychom byli schopni obchod Na Příkopě udržet.

A zatím stále nemáte vyhráno…

Problém samozřejmě trvá, protože 60 procent návštěvníků byli tradičně turisté. Léto bylo ale nad očekávání dobré, co se týká českých turistů. Hodně jsme proto přehodnotili i investice do marketingu. Ještě více jsme se orientovali na Čechy a na regiony a dařilo se to. Ovšem teď v září máme obrovský pokles, meziročně zhruba o 70 až 80 procent.

Ztráty vám asi mohl částečně kompenzovat online. Vy jste s ním ale přišli až loni, zhruba čtyři roky po otevření obchodu. Proč tak pozdě?

Online jsme spustili potichu, v loňském listopadu pod značkou Jabadaba.cz. E‑shop, který bychom mohli provozovat pod franšízou, se nepotkává s naší představou, co na trhu chybí. Otevřeli jsme pod vlastním brandem, abychom měli trochu volnost v tom, co tam prodáváme a jak to komunikujeme. V e‑shopu se nyní hodně zaměřujeme na sběratelské věci, ve kterých vidíme velký potenciál.

Sběratelství je tedy novým trendem?

Ten posun vnímáme nejen u hraček. Sběratelskou vášeň pozorujeme i u teenagerů a dospělých. Je vidět, že hračky jako takové zajímají děti vlastně strašně krátkou dobu, do takových sedmi, osmi let, a velmi brzy začnou sbírat. Proto jsme ani e‑shop nechtěli profilovat jako hračkářství, ale jako obchod s hračkami a vychytávkami pro celou rodinu. Důležitá je pro nás například značka Iron Studios, to jsou sběratelské figurky z komiksů a filmů. Jsme velmi překvapeni, jak to na českém trhu funguje. Svým způsobem jsme v šoku, kolik jsou lidé schopni investovat do něčeho, co jim stojí na poličce. (Například soška X‑Men Vs Sentinel #3 Deluxe BDS Art Scale

1/10 stojí 47 900 korun; pozn. red.)

A co sbírají děti?

Dívky například panenky LOL, Cry Babies, Hairdorables, možná i sběratelské Barbie, většinou chlapci pak figurky ze hry Fortnite, Pokémony, Hot Wheels… Velmi brzo se děti i teenageři dostávají k Funko POP figurkám. Hračkářské firmy se samozřejmě trendu přizpůsobují, dělají sběratelské řady. Z obchodního hlediska je to dobrý motiv.

