Český retailer Footshop společně se značkou Adidas vydaly novou podobu obuvi Superstar, která letos slaví 50 let na trhu. Limitovanou kolekci tenisek, při jejichž výrobě se autoři inspirovali tradiční technikou modrotisku, si do svého botníku přidá pouze 520 šťastlivců.

„Tato kolaborace je pro nás jedním z největších milníků, kterého jsme mohli dosáhnout. Málokterému obchodu s teniskami se toto podaří uskutečnit do 10 let od založení. Jsme velmi pyšní, že právě s námi se Adidas rozhodl vytvořit společné dílo, navíc na takto ikonickém modelu,“ komentuje kolaboraci majitel Footshopu Peter Hajduček.





Na novém provedení kultovní siluety Superstar spolupracoval Footshop s Adidasem několik let. Na botě se objevují elementy znázorňující hiking do přírody i moderní městskou dobu.. „Jsem moc rád, že naše kolaborace po dvou letech spatří světlo světa. Šlo nám hlavně o to, abychom ukázali pevné základy naší spolupráce s firmou Adidas. Proto využíváme klasickou siluetu ve spojení s tradiční technikou modrotisku, který je signifikantní pro všechny země, kde se nachází naše prodejny. Odkaz na tradice v moderním měřítku nám pomáhá vytvořit pevný základ komunikace a ukazuje tak klasickou techniku v netradičním zpracovávání,“ uzavírá Peter Kováč, produktový manažer Footshopu.

Limitovaná kolekce Footshop x adidas Blueprinting vychází 10. října v počtu 520 kousků. Zájemci o tento unikátní model se před samotnou koupí nejdříve musí zúčastnit slosování.