Ceny SDGs jsou roznány. Asociace společenské odpovědnosti ve čtvrtém ročníku soutěže udělovala ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku.

Ceny SDGs se letos vyhlašovaly hned v několika kategoriích. Prvenství v kategorii Veřejná sféra si odnesl projekt Česko.Digital sdružující 2850 expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase zdarma pomáhají neziskovým organizacím i státu, a mění tak Česko k lepšímu.Vítězstvím v kategorii Byznys odborná porota ocenila projekt DOT Glasses, který prostřednictvím unikátních brýlí řeší jeden z největších globálních zdravotnických problémů více než jedné miliardy lidí na světě: špatný zrak.

Laureáty kategorie Mladý leader, jejíž garantem je Forbes Česko, se stali 27letý Radek Hušek a 29letý Daniel Vach. Oba stojí za značkou SENS Fooods vyrábějící produkty se cvrččím proteinem. Cenu odborné poroty za Reporting podle SDGs si odnesla společnost Lidl Česká republika, která ve svém nefinančním reportingu jasně prokazuje komplexní přístup ke všem tématům udržitelnosti, odpovědnosti a etiky v oboru maloobchodního prodeje. Cenu v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce od České rozvojové agentury získala společnost Dekonta s projektem umělých mokřad zlepšujících životní podmínky ve venkovských oblastech rozvojových zemí. V rozvojových oblastech Bosny a Hercegoviny a Kambodži tak vybudovali 349 m2 nových mokřadních ekosystémů.

V nové kategorii Změna klimatu, která byla pořádaná ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), v hlasování široké veřejnosti zvítězila nezisková organizace Česká krajina a její projekt Rezervace divokých koní. Jde o první rezervaci na světě, kde společná pastva divokých koní, zubrů a praturů pomáhá krajině adaptovat se na změnu klimatu. Letos bylo součástí Cen také speciální Ocenění zodpovědného využívání technologií při naplňování SDGs, jehož garantem je společnost Google s programem Grow with Google, který nabízí bezplatné vzdělávací kurzy a projekty pro jednotlivce i firmy, aby byly úspěšné na českém trhu. Vítězem se stal Scuk.cz, jenž podporuje lokální farmáře a udržitelné nakupování bez plýtvání. Projekt je postaven na konceptu sousedských komunit, které vytvářejí hromadné objednávky.

Všichni vítězové si odnesli designové trofeje od společnosti Bomma.

„Předání Cen SDGs připomnělo, že každý z nás má možnost změnit svět. Zachránit naši zemi. Proč? Protože co víc obohacující může být, než být našim dětem a vnoučatům inspirací a vzorem. Zanechat pro ně na naší planetě pozitivní odkaz a podmínky k tomu, aby žily život stejně kvalitní jako my. A je to právě naše generace, která bude rozhodovat o osudu budoucích generací na další tisíciletí,“ řekla Lucie Mádlová, vyslankyně dobré vůle jmenovaná ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Vyhlášení Cen SDGs zároveň startuje Evropský týden udržitelného rozvoje, který se letos v souvislosti s pandemií koronaviru mimořádně koná v termínu 20.-26. září. „Koronavirová pandemie představuje jednu z největších výzev, které musí dlouhodobě čelit nejenom naše společnost a ekonomika, ale i životní prostředí. Současně však udržitelný rozvoj představuje tu nejlepší cestu, jak tuto krizi překonat. Velmi si cením toho, že mnoho z finalistů Cen SDGs, jsou projekty, které vznikly právě v dobách pandemie, aby pomohly těm nejvíce potřebným,“ uvedl Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Udržitelné projekty se do čtvrtého ročníku Cen SDGs hlásily během května a června. Z celkového počtu 266 přihlášených vybírala v průběhu léta vítěze odborná porota, složená ze zástupců partnerů, veřejné sféry, byznysu, oborových svazů, ale i odborníků na udržitelnost a změnu klimatu. Zapojila se i široká veřejnost, která prostřednictvím hlasování rozhodla o vítězi speciální kategorie Změna klimatu.

Akce proběhla ve čtvrtek 17. září v zahradách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí ČR.