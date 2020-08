Britská značka z koncernu BMW se prezentuje jako luxusní brand, nejen jako automobilka. Vychází vstříc mladším zákazníkům i digitálnímu prostředí.

Rolls-Royce už nechce být vnímán jen jako automobilka, která vyrábí „nejlepší vozy světa“, ale řadí se mezi vůdčí výrobce luxusního zboží, pro něž jsou podle značky její auta synonymem. Tomu přizpůsobuje svoji novou vizuální identitu, v níž se zároveň odráží několik nových aspektů. Předně jde o omlazenou skladbu zákazníků. Jejich průměrný věk se ještě před deseti lety pohyboval okolo šedesátky, dnes se v průměru blíží 43 letům. Rovněž mezi nimi přibývá žen a lidí z různých kultur, vzhledem k tomu že je aktuálně po celém světě 140 dealerství Rolls-Royce. Nová identita pak odráží i vzrůstající důležitost digitálního prostředí.

Na novém vizuálním stylu, jenž Rolls-Royce začne používat v komunikaci od 1. září, brand spolupracoval s designérským studiem Pentagram, s nímž řešil i to, co se s odkazem na bohatou historii značky měnit nebude. Logo z kapot automobilů představované dvěma překrývajícími se R zůstává stejné.

Nezmění se ani soška okřídlené dámy, alias Spirit of Extasy, která zdobí čela kapoty dnes už pěti modelů vozů, které Rolls-Royce vyrábí. Tento symbol značky, představený poprvé v roce 1911 a přezdívaný též Eleanor, stříbrná či okřídlená dáma, získává ale v nové vizuální identitě značky na větším významu. Jednou z významných změn je, že se její nově překreslená ilustrace v komunikaci značky už „nedívá“ doleva, ale doprava. Symbolicky se tak neotáčí do minulosti, ale do budoucna. „Její použití reprezentuje posun značky od producenta automobilů k luxusní značce reprezentující životní styl. Spirit of Extasy může být dnes vnímána jako múza značky,“ uvedla Marina Willer, partnerka ve studiu Pentagram.







Okřídlená dáma ale prostupuje komunikací brandu více. Je základem pro nový ozdobný vzor nazvaný The Spirit of Extasy Expression. Svým pojetím připomíná hedvábnou látku, která jako by vlála právě do tvaru okřídlené dámy. Výseče vzoru se pak objevují na baleních předmětů, taškách, šátcích, ale například i na digitálních pozadích či na různých površích uvnitř dealerství Rolls-Royce. Pentagram pro generování vzoru pro různé podklady a povrchy vytvořil dokonce speciální nástroj.







Nová vizuální identita přináší i nové barvy. Dodnes značka využívala primárně černou, grafitovou, či hnědé odstíny připomínající luxusní dřevo a kůži. Nyní budou hrát prim odstíny fialové. Jde především o purpurovou, která k luxusu odkazuje už z historie. Především týrský purpur byl totiž tak nákladný na výrobu, že si ho mohla dovolit jen světová elita představovaná králi, císaři či papeži. Rolls-Roce samozřejmě vytvořil vlastní odstín, jemuž přezdívá Purple Spirit. Tu pak doplňuje hlavně metalická barva růžového zlata, ale i další výrazné barvy. Výraznější barvy se pak objevují i v do černa laděné identitě řady Black Badge.





Změn doznala i typografie, která je vidět i v nové slovní značce Rolls-Royce Motor Company. Slova Motor Company jsou v rámci posunu identity zmenšena, zatímco Rolls-Royce je výraznější a úvodní písmena R větší. Aby byl zvýrazněn dojem exkluzivní řemeslné kvality, řešily se i takové detaily, jako například úhel těžko postřehnutelného sklonu spodních linií písmen L a E. Nové a pro značku speciálně upravené písmo Riviera Nights vychází ze stylu art deco a dodává mu moderní nádech.







Rolls-Royce není jediná automobilka, která v posledních měsících měnila svou vizuální identitu. Zástupci firmy tvrdí, že vzhledem k posunu značky směrem k producentovi luxusního zboží, nevnímají „běžné“ automobilky jako konkurenci. Načasování změn je tak podle nich náhoda, vzhledem k tomu, že Rolls-Royce s Pentagramem na projektu pracoval déle než rok. V komunikaci, stejně jako v aplikaci Whispers pro majitele vozů, ji začne používat od prvního září. Dealerství se novému stylu přizpůsobí postupně v rozmezí několika let.

Své logo poprvé od roku 1997 změnila i mateřská společnost Rolls-Royce, koncern BMW. Logo je zploštěné, aby se dalo lépe využívat ve všech komunikačních kanálech a zároveň lépe vyniklo na elektromobilech, kde bývají značky vozů podsvícené. Poprvé se objevilo na elektromobilu Concept i4. Nejvýraznější změnou značky složené ze dvou kruhů je to, že u vnějšího kruhu zmizelo černé pozadí, které je nově transparentní. Podle Jense Thiemera, viceprezidenta automobilky pro zákazníky a značku má tato změna reprezentovat „otevřenost a jasnost“. Vnitřní kruh je stále složen z bílomodrých výsečí, které odkazují na státní barvy Bavorska, kde automobilka vznikla a stále má své sídlo.

Loga z obdobných důvodů během letoška inovovaly i automobilky Toyota, Nissan či Opel. Už loni představil inovovaný brand i koncern Volkswagen, pod nějž spadá i tuzemská automobilka Škoda.