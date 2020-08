Televize Prima zahájila natáčení nových dílů talkshow 7 pádů Honzy Dědka. První díl, natočený ve čtvrtek 20. srpna v Malostranské besedě, uvede v úterý 1. září ve 21.35.

Hosty prvního dílu, které si moderátor Honza Dědek pozval do nové dekorace, jsou herečka Adéla Gondíková, zpěvačka Ewa Farna a herci Miroslav Etzler a Štěpán Kozub.

„Dát dohromady tuhle sestavu nebylo snadné, připadá mi neuvěřitelné, že se to povedlo. Adéla Gondíková natáčí takřka denně seriál Sestřičky, moderuje v rádiu a doma má Lagmajera a štěně. Adéla opravdu nemá čas. Mirek Etzler pendluje mezi natáčením, divadelním zkoušením a dětským hřištěm, taky je prakticky nezastihnutelný. Štěpán Kozub přijel v podstatě na otočku až z Ostravy. A Ewa Farna mi svojí účastí vytrhla trn z paty,“ říká moderátor Honza Dědek.

„Pochopitelně jsem byl nervózní, dělám to už desátým rokem, ale nervózní jsem pokaždé. Myslím si ale, že tenhle díl je jedním z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší, jaký jsme natočili. Přiznávám, trochu jsem se bál. Něco jiného je natáčet na internet, a pro televizi. Bál jsem se, že hosté budou televizí sešněrovaní, ale to se nestalo. Máme pro diváky připravené čtyři velmi vtipné, velmi uvolněné a velmi otevřené rozhovory. Adéla Gondíková mě dostala vyprávěním o seznámení a zásnubách s Jirkou Langmajerem, a vůbec životě s ním. Mirek Etzler povídal o svých bývalých ženách s neskutečným vtipem a nadhledem a herec Štěpán Kozub byl pro mě obrovské překvapení. Je neuvěřitelný vším, co dělá. Třeba kvůli holce, o které si myslel, že je lesba a kterou si později vzal, zhubl na polovinu své váhy. A Ewě Farné přímo před lidmi vyznal lásku, která už netrvá. Já doufám, že se u nich budou televizní diváci bavit stejně dobře jako já, jako mí hosté a jako diváci v sále,“ dodává Honza Dědek.

Své hosty usadil do nového gauče. „I když jsem říkal, že nemám rád změny a nerad měním to, co mám rád, jenom proto, že je to staré, tahle změna je rozhodně k lepšímu. Gauč už sice není červený, zato je mnohem pohodlnější. Věřím, že je něm mým hostům dobře. O to mi jde, aby se hosté při rozhovoru cítili klidně a komfortně. Není nic horšího než vystresovaný host,“ dodal Dědek.

Premiérové díly talkshow 7 pádů Honzy Dědka uvidí diváci televize Prima od 1. září každé úterý ve 21.35 na Primě.