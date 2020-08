Společnost CBRE působící v oblasti komerčních realitních služeb jmenovala nové vedení oddělení pro logistiku a průmyslové nemovitosti: Lukáše Šalinga (37 let) do funkce vedoucího transakcí a poradenství (Head of A&T, Director) a Jana Hřivnackého (32 let) na pozici vedoucího pronájmů industriálních nemovitostí (Head of Industrial Leasing, Associate Director).

Lukáš Šaling se zaměří především na strategické projekty a transakce velkých mezinárodních firem, Jan Hřivnacký na odborné poradenství v oblasti pronájmu průmyslových prostor a akvizici nových klientů. Oba nahradí ve vedení industriálního týmu Claire Sheils, která byla nedávno povýšena do funkce generální ředitelky CBRE pro Českou republiku.

Šaling působí na realitním trhu již čtrnáct let. Do společnosti CBRE nastoupil v roce 2014 jako seniorní agent se zaměřením na poradenskou činnost především pro zahraniční klienty a výrobce působící v automobilovém průmyslu. Rozvoji tohoto odvětví se bude ve své nové pozici věnovat i nadále.

Jan Hřivnacký

Je absolventem studijního programu MBA při Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Hovoří plynně anglicky. Mezi jeho záliby patří sport a cestování.

Hřivnacký zahájil svou profesní kariéru jako specialista marketingového výzkumu a Account Manager ve společnosti Media Research. Do CBRE nastoupil v roce 2014 na pozici agenta se specializací na vyhledávání vhodných lokalit a prostor po celé ČR, ale nejvíce se zaměřením na severozápadní, západní a jižní Čechy. Mezi jeho nové kompetence bude mj. patřit rozvoj vztahů se současnými klienty a akvizice nových. Získal magisterský titul na VŠB – Technické univerzitě Ostrava v oboru marketing a obchod. Hovoří plynně anglicky a ve volném čase se rád věnuje sportu, hudbě a kultuře.