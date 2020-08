Český basketbal změnil vizuální identitu a chce využít diváckého zájmu z loňského senzačního šestého místa na MS v Číně.

Celých 37 let čekal český mužský basketbal, než se znovu objevil na mistrovství světa. Dlouhý půst ukončil výběr trenéra Ronena Ginzburga loni rázně. Senzačním šestým místem (za Českem jako sedmý skončil i favorizovaný Dream Team) dokázal k basketbalu přitáhnout řadu nových fanoušků. Bitvy českého nároďáku v Číně přivedly k obrazovkám spoustu nových fanoušků­ — jen při utkání proti Brazíli v osmifinálové skupině šlo o 278 tisíc lidí starších patnácti let. Boj o semifinále proti favorizované Austrálii pak 256 tisíc. Už postupem ze základní skupiny si navíc český výběr zajistil olympijskou kvalifikaci pro hry v Tokiu.

„Po postupu z kvalifikace na MS do Číny jsme vyjeli s kampaní Basketbalové léto, které mělo tři vrcholy — turnaj 3 na 3, ženské mistrovství Evropy a největší důraz jsme pochopitelně směřovali k MS s poměrně velkou kampaní v outdooru a v onlinu,” říká mluvčí federace Martin Peterka. ČBF měla v Číně vlastního fotografa a štáb, což umožnilo vytvářet další obsah pro fanoušky na sociální sítě. I díky těmto aktivitám se povedlo zdvojnásobit počet fanoušků na sociálních sítích.

„Když se dostavil úspěch, reagovali jsme na plochách v outdooru s vyloženě imageovou kampaní Šestí na světě, snažili jsme se podpořit i merchandising. S hráči z nároďáku jsme vytvořili instruktážní videa směrem k náborům začínajících hráčů,“ popisuje Peterka část aktivit, jak se snažili potenciál diváckého efektu podchytit. Obrovského úspěchu chce využít i Česká basketbalová federace (ČBF) a proto se rozhodla ke změně vizuální identity, která by více odpovídala posledním výkonům a odrážela celou strategii kolem komunikace národního týmu.

Plány na celkovou změnu vizuální identity plánoval český basketbal ovšem už před MS. „Bavili jsme se o tom delší dobu, že by basketbal potřeboval vizuální identitu a komunikaci trochu oživit a pracovali na tom. Po tři čtvrtě roce jsme se vrátili i kvůli k úspěchu na MS na začátek, protože jsme si po MS řekli, že basketbal sledovalo hodně lidí a je třeba kvůli tomu komunikaci upravit,” říká Peterka.







Na řešení spolupracovala ČBF s agenturou Raul! a výsledkem byla nová strategie postavená na několika pilířích. Finální výsledek v podobě značky CZ BASKETBALL, která si klade za cíl sjednotit celý český basketbal, vypracovalo studio Dynamo Design. ČFB nový vizuál představila na vyhlášení Basketbalisty roku v Mariánských lázních.

„Je to pro nás významný krok, jak basketbalu získávat pozornost i mimo palubovku. Na změně jsme pracovali dlouho a všechny kroky společně s agenturami promýšleli. Dnešek vnímáme jako šanci změnit vnímání basketbalu jak u široké veřejnosti, tak i u nás samých,“ uvedl k nové identitě předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta. Nová identita nabízí více prostoru, jak vizuálně pracovat. Basketbal podle průzkumu Raulu lidé vnímají jako kreativní a rebelující sport. „I proto jsme se pustili do sloganu Budoucnost je v Koši, účel to splnilo, mluví se o něm. Ohlasy vnímáme jak pozitivní, tak i negativní,“ říká Martin Peterka. ČBF si nechala udělat přehled všech ostatních svazů a federací u nás a každý svaz má v názvu slovo český. A basketbal se chtěl odlišit, být jiný.

