Dlouho očekávaná novinka je tady. Facebook, stejně jako v minulosti v případě Snapchatu, reaguje na vzestup popularity TikToku a v srpnu spustil v rámci platformy Instagram tzv. Instagram Reels. Bude se úspěch opakovat a podaří se Facebooku znovu odsunout rostoucího konkurenta na druhou kolej? A jakou roli v tom hraje politika? Podrobnější rozbor fenoménu připravil Vojtěch Lambert, CEO agentury LCG New Media.

Případ Snapchat

Instagram (resp. Facebook) už jednou podobným testem prošel. Stories, které byly právě velmi oblíbeným tahákem Snapchatu, chtěl Facebook původně koupit. Nedohodl se ale se Snapchatem na ceně, Facebook se stáhl a velmi rychle klíčovou funkci okopíroval. Níže vidíte celý průběh nástupu Stories, kdy došlo v krátkém časovém horizontu (tj. během jediného roku) k osvojení nového formátu uživateli Instagramu.

Výsledkem je, že Snapchat postupně vyklízí pozice, zatímco Instagram strmě roste.

Fenomén TikTok

Také nejnovější vývoj v oblasti sociálních sítí nápadně připomíná případ Snapchat. Čínská aplikace TikTok oznámila v průběhu roku 2020 800 milionů uživatelů celosvětově. Za poslední 2 roky jde o 15% nárůst (v roce 2018 uváděl 680 milionů uživatelů). Není tedy náhodou, že Facebook sledoval vývoj a připravoval nástup nové funkce právě pro Instagram, který má stále velkou dynamiku růstu a je v porovnání s Facebookem využíván větším počtem mladých uživatelů.

Poslední události kolem TikToku ale mohou vyvolávat řadu otázek. Jen dva dny po tom, kdy prezident Trump položí TikToku nůž na krk s plánem zakázání aplikace v případě, že nezamíří do amerických rukou, se hlásí Microsoft s nabídkou odkupu. A ještě zajímavější je, že 5. 8. 2020 oznámil Facebook spuštění Instagram Reels. Moc náhod najednou.

Zdroj: Linkedin Socialbakers

Co jsou vlastně Instagram Reels? Jsou to krátká 15s videa, která je možné různě kreativně zeditovat, opatřit muzikou či efekty a následně je nasdílet s přáteli nebo s veřejností.

Co nového nabízejí:

⦁ Audio – vybrat si muziku z Instagram knihovny nebo si nahrát zvuk dle svého uvážení a přiložit k videu

⦁ AR efekty – video dále můžete doplnit o prvky tzv. rozšířené reality (augmented reality), které naleznete v galerii efektů

⦁ Časovač – pro natočení videa také můžete použít časovač a umístit mobil do větší vzdálenosti bez nutnosti stisku nahrávání

⦁ Rychlost – možnost zrychlovat a zpomalovat natočené video

⦁ Přechody – Reels nabízejí také různé varianty přechodu pro více záběrů

TikTok vs. USA – kdo s koho

Svět sociálních sítí je neustále v pohybu. Každý rok vyvstane nějaký nový trend nebo novinka na poli funkcí. Poslední dobou jsme však svědky poměrně velkých konkurenčních bitev. O to více zajímavé to začíná být, když se do businessu a marketingu dostává politika.

Uspěje Instagram s Reels stejně jako v případě Stories? Budou chtít uživatelé tuto funkci využívat v takové míře jako Stories? Podaří se zachytit nástup TikToku a jeho růstu jako v případě Snapchatu? Uvidíme, jak rychle funkce získá na popularitě nebo ne.

Bude také zajímavé sledovat, jak dopadne bitva mezi USA a Čínou, tedy jestli TikTok prodá americkou část americké korporaci nebo jestli se uchrání a bude čekat na vývoj voleb amerického prezidenta. Všichni marketéři tak budou s napětím sledovat kvartální čísla a adopci jednotlivých formátů, jestli bude mít smysl se Instagram Reels ve větším zabývat a integrovat je do kampaní.