Tomáš Stařík se stal partnerem skupiny Realism a zároveň bude zastávat pozici ředitele asset managementu. Ve své funkci se bude věnovat kompletní správě portfolia a vyhledávání nových obchodních příležitostí v oblasti asset managementu, kterou plánuje skupina Realism dynamicky rozvíjet. V oboru nemovitostí se Tomáš Stařík pohybuje více než 12 let, naposledy vedl českou pobočku nadnárodního koncernu Immofinanz.

Praha, 28. července 2020 – V rámci posilování asset managementu přivítala skupina Realism ve svých řadách Tomáše Staříka, který má dlouholeté zkušenosti v sektoru nemovitostí. Zastávat bude pozici ředitele asset managementu, a zároveň se stává partnerem Realism. Tomáš Stařík se primárně zaměří na rozvoj obchodních příležitostí a získávání zakázek mimo skupinu.

Asset management, který je vedle developmentu a stavebního managementu jedním z hlavních byznysových pilířů skupiny Realism, nabízí investorům kompletní péči o jejich nemovitosti – od prvotních analýz přes výběr aktiv a realizaci transakcí až po správu celého portfolia nebo jednotlivých nemovitostí. Tomáš Stařík také přebírá asset management stávajících areálů vlastněných skupinou Realism, než je developer zrevitalizuje na nové polyfunkční projekty. Jde například o bývalou papírnu v Bubenči či komerční areál na Jarově, kde se v současné době nacházejí prostory se sklady, obchody a službami.

Tomáš Stařík vystudoval České vysoké učení technické. Před vstupem do skupiny Realism měl jako Country Manager Operations společnosti Immofinanz na starosti její obchodní a provozní vedení v České republice. To zahrnovalo řízení asset a property management týmu a tím správu portfolia nemovitostí v tržní hodnotě přes 400 milionů eur. Během jeho působení česká pobočka Immofinanz výrazně navýšila obsazenost, provedla strategickou změnu složení kancelářského portfolia a realizovala akvizici komplexu Palmovka Open Park. Předchozí zkušenosti nabral také během šesti let práce pro společnost HB Reavis, kde zastával pozici Senior Leasing / Acquisition Manager, v rámci níž měl na starosti české logistické portfolio