Po osmnácti letech a „tisíci dvou stech dvaceti jedna tiskových zprávách“ odchází k 31. srpnu od operátora jedna z nejdéle sloužících a nejvýraznějších mluvčích v Česku.

Ve společnosti T-Mobile působila jako manažerka firemní komunikace tisková mluvčí od prosince 2002. Postupně vedla oddělení externí, interní a firemní komunikace, posledních pět let pak byla Martina Kemrová zodpovědná za externí Public Relations a společenskou zodpovědnost.

„Tisíc dvě stě dvacet jedna tiskových zpráv, desítky tiskových konferencí, čtyři fúze a dvakrát tolik reorganizací, tři generální ředitelé, deset ročníků soutěže T-Mobile Rozjezdy, stovky setkání s lidmi z celého světa,“ shrnuje v tiskové zprávě ke změnám Kemrová, a s humorem sobě vlastním dodává: „Po osmnácti zajímavých letech je čas přestat využívat ,výhody vyplývající z členství v globální skupině´, a zkusit něco jiného.“

Během jejího působení získal T-Mobile řadu PR ocenění, přičemž největší žeň zaznamenal v roce 2016 za aktivity spojené s 20. výročím vzniku operátora. Martina Kemrová stála u zrodu projektu T-Mobile Rozjezdy, a řady dalších CSR aktivit, včetně ojedinělého programu expertního dobrovolnictví zaměřeného především na neziskový sektor.

„Martina otiskla v T-Mobile a jeho komunikaci velký kus své originality a osobnosti, a jsme ji za to moc vděčni,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile CZ. „I když se rozhodla vydat na jinou profesní dráhu, chceme s Martinou spolupracovat i do budoucna na projektech, které s nadšením spouštěla a vedla až doposud.”

Ke změně dochází necelý měsíc poté, co do T-Mobile nastoupil Petr Jonák na nově zřízenou pozici ředitele korporátních a vnějších záležitostí a ve funkci byl přímo podřízen Jurajovi Bónovi. Jonák nyní zastřešuje agendu PR, CSR a nově Public Affairs.

Jonák do T-Mobile přišel z ze společnosti Coca-Cola HBC, kde od října 2016 působil v roli ředitele pro Public Affairs, komunikaci a udržitelnost. Od roku 2015 je také členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde je v současnosti zodpovědný za vnitřní trh EU, ochranu spotřebitele a udržitelnost. Je rovněž členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a akademické rady Compliance Academy.

Shodou okolností do Coca-Coly HBC měsíc před Jonákovým odchodem do role manažerky externí komunikace přišla Patricie Šedivá. Ta sice přešla z největšího tuzemského e-shopu Alza.cz, kde déle než tři roky dělala tiskovou mluvčí, před tím ale také působila zhruba dvacet let u operátora T-Mobile. Tam mezi lety 2001 a 2017 působila v komunikaci spolu s Martinou Kemrovou.